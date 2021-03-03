Суд в Китае постановил, что гомосексуальность якобы является психическим расстройством

Окружной суд стал на сторону издателей университетского учебника, где дается такое определение. Претензию истцов он назвал следствием "разницы в восприятии".

Китайский суд в провинции Цзянсу вынес решение в пользу издателя, который назвал гомосексуальность "психическим расстройством" в университетском учебнике. Об этом сообщает Reuters.

В решении от 9 февраля говорится, что претензия истца стала следствием "различий в восприятии", а потому само описание в учебнике фактической ошибкой не является.

"Я в растерянности, потому что у них даже не было суда, они просто вынесли решение», — сказала истец, использующая псевдоним XiXi.

В 2017 году она уже подавала на Jinan University Press и компанию, которая принадлежит розничному продавцу JD.com, за публикацию и распространение университетского учебника по психическому здоровью.

"В учебных материалах гомосексуализм классифицируется как психическое расстройство, а это не так", – сказала 24-летняя активистка.

В свою очередь, директор Китайской организации по защите прав ЛГБТ Пэн Яньцзы заявил, что решение суда "наносит серьезный ущерб всему ЛГБТ-сообществу, поэтому мы очень разочарованы".

Гомосексуальность в КНР с 1997 года не считается уголовным преступлением, в 2001 году он был исключен и из перечня психических расстройств. Тем не менее, китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалам. В результате большинство геев, как правило, скрывают свои пристрастия от родных и вступают в традиционный брак.

Отметим, летом депутаты от партии "Слуга народа" Елена Лис и Георгий Мазурашу зарегистрировали законопроект, который предполагает штрафы за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма.

А 20 сентября в Запорожье впервые прошла акция за права ЛГБТ, организованная правозащитным центром Gender Z.

Как сообщалось ранее, однополая пара впервые появилась на обложке Vogue India.