В акции за права меньшинств приняли участие более 500 человек.

В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье впервые прошла акция за права ЛГБТ, организованная правозащитным центром Gender Z.

Об этом сообщает Amnesty Ukraine в Twitter.

Участники марша, в количестве более 500 человек, собрались на площади Фестивальной. Организаторы уверяют, что марш проходил с соблюдением социальной дистанции, проводился температурный скрининг.

В ходе шествия участники сыграли импровизированные свадьбы. Пары давали клятвы друг другу и получали символический сертификат о равных правах на брак.

Как сообщает запорожский информационный портал Gvozdi в поддержку меньшинств в город прибыли консулы и атташе 14 европейских стран, и наблюдательная миссия ОБСЕ.

В городе были приняты беспрецедентные меры безопасности, акцию охраняли 430 полицейских и 240 военных.

Противники прайда развернули плакаты с библейскими цитатами, где осуждаются однополые отношения. При входе на площадь была растяжка со словами: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности".

В ходе мероприятия противники ЛГБТ швыряли в участников яйцами и петардами, а один из них направил на демонстрантов оружие.

Как сообщили в Главном управления Национальной полиции в Запорожской области, были задержаны три человека, которые пытались сорвать мероприятие.

У одного их них правоохранители изъяли предмет, похожий на револьвер "Флобер", и направили его на экспертизу.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который преподлагает штрафы за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма.