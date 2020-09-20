В Запорожье впервые прошел ЛГБТ-парад. Противники акции угрожали собравшимся оружием

В Запорожье впервые прошел ЛГБТ-парад. Противники акции угрожали собравш...

Фото: Amnesty Ukraine

В акции за права меньшинств приняли участие более 500 человек.

В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье впервые прошла акция за права ЛГБТ, организованная правозащитным центром Gender Z.

Об этом сообщает Amnesty Ukraine в Twitter.

Участники марша, в количестве более 500 человек, собрались на площади Фестивальной. Организаторы уверяют, что марш проходил с соблюдением социальной дистанции, проводился температурный скрининг.

лгбт марш в Запорожье

В ходе шествия участники сыграли импровизированные свадьбы. Пары давали клятвы друг другу и получали символический сертификат о равных правах на брак.

лгбт марш в Запорожье

Как сообщает  запорожский информационный портал Gvozdi в поддержку меньшинств в город прибыли консулы и атташе 14 европейских стран, и наблюдательная миссия ОБСЕ. 

лгбт марш в Запорожье

В городе были приняты беспрецедентные меры безопасности, акцию охраняли 430 полицейских и 240 военных. 

полиция на лгбт марше

Противники прайда развернули плакаты с библейскими цитатами, где осуждаются однополые отношения. При входе на площадь была растяжка со словами: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности".

лгбт марш в запорожье

 В ходе мероприятия противники ЛГБТ швыряли в участников яйцами и петардами, а один из них направил на демонстрантов оружие.

Как сообщили в Главном управления Национальной полиции в Запорожской области, были задержаны три человека, которые пытались сорвать мероприятие.

полиция на лгбт марше

У одного их них правоохранители изъяли предмет, похожий на револьвер "Флобер", и направили его на экспертизу.

полиция на лгбт марше

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который преподлагает штрафы за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма.