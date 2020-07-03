В России в мороженом "Радуга" увидели пропаганду ЛГБТ

Глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова пожаловалась Путину на "радужную рекламу". По ее мнению, таким образом россиян с детства приучают к ЛГБТ-символике

Об этом Лахова заявила в ходе встречи Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ, сообщает Интерфакс.

"Да, пропаганды у нас не должно быть. Но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами… Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга"… Это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался, в том числе, и на данном посольстве", – заявила Лахова.

Речь идет о посольствах США и Великобритании в Москве. В конце июня на зданиях посольств появились флаги в поддержку ЛГБТ-сообщества. Путин прокомментировал действия дипломатов: он сказал, что "они кое-что показали по поводу того, кто там работает".

Путин в ответ предложил предусмотреть механизмы "неагрессивного" общественного контроля, ведь "в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам".

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в "КиевПрайде" заявили, что активисты ЛГБТ-сообщества запустили дрон с радужным флагом, который завис над памятником таким образом, что создал впечатление, будто флаг закреплен на мече скульптуры.