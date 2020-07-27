Прямо как в России: в Раде предложили штрафовать за пропаганду ЛГБТ

Депутаты от партии "Слуга народа" Елена Лис и Георгий Мазурашу зарегистрировали законопроект, который преподлагает штрафы за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма.

Соотвествующий законопроект (№3917) уже обнародован на сайте Верховной Рады.

"Среди аморальных угроз современности стоит отметить агрессивную пропаганду гомосексуализма и трансгендеризму, направленных на уничтожение института семьи", – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект примут, Кодекс Украины об административных правонарушениях будет дополнен специальной гомоборческой статьей №1802.

Согласно новой статье, пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма "может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, нравственное или духовное состояние и развитие детей и взрослых" и влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере одной тысячи необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен) и на юридических лиц – в размере трех тысяч минимумов (51 тысячи гривен).

За гомо- и транс- пропаганду, которая "выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, которые имеют однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным биологическому, их ориентации и поведения", авторы законопроекта предлагают штрафовать на пять тысяч минимумов (85 тысяч гривен).

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За те же действия совершенные служебным или должностным лицом, а также содействие такой пропаганде повлечет за собой штрафа в размере восьми тысяч минимумов (136 тысяс гривен).

Авторы закона считают, что введение административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма "является важным шагом, которого давно ожидает украинское общество".

В офисе Омбудсмена уже заявили, что даный законопроект не соответствует ни Конституции Украины, ни международным правовым нормам и является посягательством на права и свободы, честь и достоинство граждан.

Если законопроект №3917 будет принят в первоначальной редакции, то он будет строже чем аналогичный закон, действующий в России с июля 2013 года. Наши северные соседи за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" установили куда более гуманные штрафы: от 4 до 5 тысяч рублей (примерно 2 тысячи гривен) – для физических лиц, и от 40 до 50 тысяч рублей (около 20 тысяч гривен) – для должностных лиц.