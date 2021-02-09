Однополая пара впервые появилась на обложке Vogue India (фото)

Девушки решились на очень смелый, по местным меркам шаг. Они надеются, что общество изменит свое отношение к представителям ЛГБТ.

Хайма Симоес и Шрути Венкатеш украсили обложку февральского номера Vogue India, став первой в истории страны однополой парой на страницах издания.

Такой шаг – вершина гражданской и личной смелости в консервативном обществе, каковым является большинство граждан страны. До 2018 года за однополые отношения можно было попасть в тюрьму на 10 лет, поскольку подобное являлось уголовно наказуемым.

Пара познакомилась в Софийском колледже в Мумбае в 2017 году. Девушки начали встречаться, а учебное заведение стало для них местом, где они смоги найти себя и осознать.

[ + – ]

[ + – ]

"Мы не просто пара, еще мы лучшие друзья. Мы все делаем как команда", – призналась Симоес, которая призналась в своей сексуальной ориентации еще в 13 лет. Об этом она рассказала сестре и друзьям. И хотя в школе над ней издевались, семья с понимание все приняла и поддержала девушку.

[ + – ]

Жизнь в Мумбаи стала для нее новой вехой.

[ + – ]

"Мумбаи был первым местом, где я могла быть тем человеком, каким хотела. Мне посчастливилось жить в его космополитических районах, где я могу одеваться так, как хочу, и заниматься своим делом, не привлекая неловких взглядов, но все равно это никогда не бывает полностью гладко", – отметила Хайма.

[ + – ]

[ + – ]

Девушки надеются, что новое поколение таких же пар, как они, смогут жить в лучшем мире с массой возможностей для трудоустройства, а права трансгендерных людей не будут ограничивать.

[ + – ]

[ + – ]

"В большинстве случаев вам необходимо сочетание финансовой, эмоциональной и физической безопасности, прежде чем вы сможете жить той жизнью, которой хотите. Это не та привилегия, которую могут себе позволить многие женщины, как мы, особенно за пределами метро", – добавила Шрути Венкатеш.

Ранее мы писали о том, почему общество нетерпимо к женщинам с лишним весом, которые все чаще появляются на обложках глянцевых журналов.