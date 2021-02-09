Одностатева пара вперше з'явилася на обкладинці Vogue India (фото)

Дівчата зважилися на дуже сміливий, за місцевими мірками крок. Вони сподіваються, що суспільство змінить своє ставлення до представників ЛГБТ.

Хайма Сімоес і Шруті Венкатеш прикрасили обкладинку лютневого номера Vogue India, ставши першою в історії країни одностатевою парою на сторінках видання.

Такий крок — вершина цивільної та особистої сміливості в консервативному суспільстві, яким є більшість громадян країни. До 2018 року за одностатеві стосунки можна було потрапити до в'язниці на 10 років, оскільки подібне було кримінально караним.

Пара познайомилася у Софійському коледжі в Мумбаї в 2017 році. Дівчата почали зустрічатися, а навчальний заклад став для них місцем, де вони змогли знайти себе і усвідомити.

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"Ми не просто пара, ще ми кращі друзі. Ми все робимо як команда", — зізналася Сімоес, яка зізналася у своїй сексуальній орієнтації ще в 13 років. Про це вона розповіла сестрі і друзям. І хоча в школі над нею знущалися, сім'я з розумінням все прийняла і підтримала дівчину.

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Життя в Мумбаї стало для неї новою віхою.

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"Мумбаї було першим місцем, де я могла бути тією людиною, якою хотіла. Мені пощастило жити в його космополітичних районах, де я можу одягатися так, як хочу, і займатися своєю справою, не привертаючи незручних поглядів, але все одно це ніколи не буває повністю гладко", — зазначила Хайма.

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Дівчата сподіваються, що нове покоління таких же пар, як вони, зможе жити в кращому світі з масою можливостей для працевлаштування, а права трансгендерних людей не обмежуватимуть.

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"У більшості випадків вам необхідно поєднання фінансової, емоційної і фізичної безпеки, перш ніж ви зможете жити тим життям, яким хочете. Це не той привілей, який можуть собі дозволити багато жінок, як ми, особливо за межами метро", — додала Шруті Венкатеш .

Раніше ми писали про те, чому суспільство нетерпимо до жінок із зайвою вагою, які все частіше з'являються на обкладинках глянцевих журналів.