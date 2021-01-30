Право на счастье с широкими бедрами. Почему общество возмущают модели plus size
Почему появление моделей plus size на обложках глянцевых журналов вызывает шквалы возмущения.
Современная массовая культура по умолчанию предполагает, что здоровое тело должно быть красивым, а красивое — здоровым. Красота же, по крайней мере женская, как правило, ассоциируется со стройностью. Если в кино у главной героини по сюжету должна быть "некрасивая подруга", на эту роль с большой долей вероятности возьмут актрису, у которой есть лишние килограммы. Неслучайно понятие "лукизм" (дискриминация по внешности), впервые сформулированное в 1978 году в газете The Washington Post, изначально было связано с борьбой за права полных. На фоне общего поклонения стройности особенно ярко выделяются образы моделей plus size. Их появление на обложке глянца или в рекламе товаров, у которых нет нишевого позиционирования для полных людей, всегда привлекает повышенное внимание и вызывает самое оживленное обсуждение.
По словам основательницы консультационного центра Health Plus Елены Лившиц, "лишний вес" — понятие индивидуальное, какой-то универсальной нормы не существует
Свежий пример — обложка февральского номера британского Cosmopolitan с моделями разных комплекций. На ней — женщина большого размера, женщина-боксер и женщина с ахондроплазией, приводящей к карликовости. Это стало началом смелого долгосрочного эксперимента, анонсированного в Instagram журнала. Британская редакция одного из самых популярных в мире сетевых глянцевых изданий заявила о намерении выпустить в 2021 году 11 обложек с женщинами разных типажей, не вписывающихся в шаблонные представления о красоте.
Как и следовало ожидать, это тут же поляризировало общество. Аудитория разделилась на два лагеря. С одной стороны зазвучали восторги сторонников бодипозитива и инклюзивности, с другой — резкое осуждение. Блогеры всех мастей, медики, психологи и трендвотчеры, живущие в разных странах и пишущие на разных языках, посчитали своим долгом высказаться об этой обложке.
Масла в огонь дискуссии подлила подпись It’s Healthy! ("Это здорОво!"), которой сопроводили картинку. Создателей февральской обложки обвинили в пропаганде ожирения. Их идею назвали опасной и даже губительной, подчеркивая, что во время пандемии ожирение — дополнительный фактор риска.
Еда от стресса
Авторы многих статей, колонок и постов в социальных сетях утверждают, что подобные образы поощряют переедание, лень и безответственное отношение к собственному телу, что в конечном счёте может увеличить уровень смертности от COVID-19. По мнению психотерапевта Елены Рыхальской, подобные утверждения не лишены смысла.
"Современный социум живет в условиях повышенной тревожности, многие начинают заедать и запивать стресс. Кроме того, сама ситуация локдауна многократно повышает риски переедания, — говорит психотерапевт. — С точки зрения общественного здоровья правильнее транслировать идею максимального самоконтроля. Картинка, как бы разрешающая располнеть, и вправду может сослужить плохую службу. Зато с точки зрения стимулирования продаж журнала это как раз то, что нужно. Исторически именно во времена бедствий особенно востребованным становится образ женщины с пышными формами. Его подсознательно связывают с образом матери, которая дает жизнь и спасает".
В 2020 году Национальный центр биотехнологической информации США (NCBI) опубликовал результаты исследования, доказывающего, что в долгосрочной перспективе люди, считающие себя полными, гораздо более склонны к нездоровому пищевому поведению. Один и тот же человек с большой долей вероятности будет переедать, если убедить его, что он толстяк, но постарается правильно питаться, если сочтет, что у него нормальный вес.
Право на жизнь
Большинство людей склонны видеть красоту именно в том, что считается красивым в их социальной среде. Результаты множества исследований в сфере социальной психологии за последние 50 лет свидетельствуют о том, что неосознанное сравнивание собственной внешности и внешности окружающих людей с визуальными образами, которые предлагают массмедиа, шоу-бизнес и реклама — вещь почти неизбежная. С точки зрения психолога Юлии Латуненко, агрессивная реакция на чужую полноту, желание пристыдить или высмеять постороннего человека за то, что у него есть лишние килограммы, — обратная сторона страха перед собственной неидеальностью, проекция подсознательной ненависти к своему телу.
Мария Дмитриева, основательница Facebook-сообщества "Фемінізм УА", подчеркивает, что появление моделей plus size на обложках в популярном глянце нормализирует в глазах общества существование женщин разных размеров.
"Они дают обычным женщинам смелость поверить в то, что у них есть право на жизнь и счастье даже с широкими бедрами, — говорит Мария. — Обложка журнала означает, что несмотря на "ужасный грех телесности" эти женщины попадают в поле зрения мужчин — потребителей женской красоты. То, что они при этом имеют наглость существовать вне узких рамок официальных стандартов, собственно, и вызывает возмущение".
Эти стандарты меняются с течением времени. То, что каких-нибудь 50 лет назад считалось канонической красотой, сегодня уже plus size. Примером тому может служить легендарная Мэрилин Монро.
"К сожалению, женщины распространенных в реальности размеров на обложки попадают редко, иначе это уже давно стало бы нормой", — говорит Дмитриева.Важно
Plus size модели — явление не новое. Первые ласточки появились в США в 1920-х. Тогда их привлекали исключительно для демонстрации нишевых коллекций одежды больших размеров. Во второй половине ХХ века крупные женщины стали появляться в рекламе пищевых продуктов и товаров, позиционировавшихся как семейные покупки. В конце 1970-х в США открылось первое специализированное агентство моделей plus size. В середине 1990-х средний заработок крупных девушек в модельном бизнесе в США был уже выше, чем у моделей стандартных параметров, ведь реклама с использованием таких образов лучше запоминалась во многом именно благодаря неоднозначной реакции социума. К 2010 году агентства моделей plus size уже существовали в разных регионах мира.
Медицинский феномен
До недавнего времени в модельном бизнесе все-таки существовали некие неписаные правила, ограничивающие использование образов plus size. Они не должны были конкурировать с канонической красотой и занимать отводящиеся ей площадки.
Это правило нарушили в 2018 году. Тот же британский Cosmopolitan поместил на обложке сентябрьского номера фотографию Тесс Холлидей, одной из самых известных и высокооплачиваемых на тот момент моделей plus size. Команда Cosmo явно намеревалась вызвать общественный резонанс. На обложку вынесли цитату, в которой Холлидей предлагала всем возмущенным "поцеловать ее в зад". Хейтеры не заставили себя ждать. Уже тогда на Cosmopolitan обрушился шквал обвинений в пропаганде ожирения и разрушении концепции здорового образа жизни.
"В этом есть элемент манипулирования сознанием аудитории, все-таки размеры Тесс Холлидей да и той девушки, которая красуется на февральской обложке 2021 года, — далеко не типичные случаи, — считает Розалин Беннет, американский физиолог, автор нескольких книг о проблемах веса. — Женщины обычных комплекций все еще неинтересны глянцу, внимание привлекают именно крайности: либо прозрачная худоба, либо явное ожирение".