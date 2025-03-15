Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Мода и весна: как прошел стильный бранч в сердце Киева (фоторепортаж)

Мирослава Мандзюк, Анжела Чигрин
Мирослава Мандзюк, Анжела Чигрин

На мероприятии собрались стилисты, украинские трендсеттеры и селебрити.

Related video

На этой неделе в историческом центре украинской столицы состоялся весенний модный бранч, собравший самых стильных людей Киева. Хозяйкой события выступила украинская дизайнер и трендсеттер — Анжела Чигрин (Otherwise). Фокус побывал на событии.

Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк

В числе гостей, посетивших стильное весеннее мероприятия были замечены известные стилисты, владельцы брендов и представители СМИ: телеведущая Мирослава Мандзюк, Анна Малиновская, Юлия Шолудько, Татьяна Карикова, Ксения Литвинова, Яна Винниченко, Виктория Кагаловская, Юлия Ермолаева, Маргарина Хилько, Марина Левицкая, Мирослава Мандзюк, Инна Кириченко, Янис Степаненко, Bazhana, Кирилл Савченко, Екатерина Крапива, Юлия Гоцуц, а также поклонницы модной марки Анжелы Чигрин.

Татьяна Карикова, Анжела Гриб Fullscreen
Татьяна Карикова, Анжела Гриб
Мирослава Мандзюк, Анжела Чигрин Fullscreen
Мирослава Мандзюк, Анжела Чигрин

Поводом для приглашения гостей стала годовщина шоурума дизайнера. За музыкальное оформление события отвечала DJ Дарина Уайт.

Яна Винниченко Fullscreen
Яна Винниченко
Дарина Уайт Fullscreen
Дарина Уайт
Кирилл Савченко Fullscreen
Кирилл Савченко
Ирена Винцюк, Ксения Виноградова Fullscreen
Ирена Винцюк, Ксения Виноградова
Янис Степаненко Fullscreen
Янис Степаненко
Юлия Ермолаева, Виктория Кагаловская Fullscreen
Юлия Ермолаева, Виктория Кагаловская
Николай Дацюк, Ксения Литвинова, Алексей Донцов, Анна Малиновская Fullscreen
Николай Дацюк, Ксения Литвинова, Алексей Донцов, Анна Малиновская
Анжела Чигрин, Максим, Стрижаков Fullscreen
Анжела Чигрин, Максим, Стрижаков
Fullscreen

Ранее Фокус писал о премьере украинского ромкома "Отпуск вслепую".