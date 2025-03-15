Мода и весна: как прошел стильный бранч в сердце Киева (фоторепортаж)
На мероприятии собрались стилисты, украинские трендсеттеры и селебрити.
На этой неделе в историческом центре украинской столицы состоялся весенний модный бранч, собравший самых стильных людей Киева. Хозяйкой события выступила украинская дизайнер и трендсеттер — Анжела Чигрин (Otherwise). Фокус побывал на событии.
В числе гостей, посетивших стильное весеннее мероприятия были замечены известные стилисты, владельцы брендов и представители СМИ: телеведущая Мирослава Мандзюк, Анна Малиновская, Юлия Шолудько, Татьяна Карикова, Ксения Литвинова, Яна Винниченко, Виктория Кагаловская, Юлия Ермолаева, Маргарина Хилько, Марина Левицкая, Мирослава Мандзюк, Инна Кириченко, Янис Степаненко, Bazhana, Кирилл Савченко, Екатерина Крапива, Юлия Гоцуц, а также поклонницы модной марки Анжелы Чигрин.
Поводом для приглашения гостей стала годовщина шоурума дизайнера. За музыкальное оформление события отвечала DJ Дарина Уайт.
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