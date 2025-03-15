Мода і весна: як пройшов стильний бранч у серці Києва (фоторепортаж)

На заході зібралися стилісти, українські трендсеттери та селебріті.

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Цього тижня в історичному центрі української столиці відбувся весняний модний бранч, що зібрав найстильніших людей Києва. Господинею події виступила українська дизайнерка і трендсеттерка — Анжела Чигрин (Otherwise). Фокус побував на події.

Мирослава Мандзюк

Серед гостей, які відвідали стильний весняний захід, були помічені відомі стилісти, власники брендів і представники ЗМІ: телеведуча Мирослава Мандзюк, Ганна Малиновська, Юлія Шолудько, Тетяна Карікова, Ксенія Литвинова, Яна Винниченко, Вікторія Кагаловська, Юлія Єрмолаєва, Маргарина Хілько, Марина Левицька, Інна Кириченко, Яніс Степаненко, Bazhana, Кирило Савченко, Катерина Кропива, Юлія Гоцуц, а також прихильниці модної марки Анжели Чигрин.

Тетяна Карікова, Анжела Гриб

Мирослава Мандзюк, Анжела Чигрин

Приводом для запрошення гостей стала річниця шоуруму дизайнера. За музичне оформлення події відповідала DJ Дарина Вайт.

Яна Вінніченко

Дарина Вайт

Кирило Савченко

Ірена Вінцюк, Ксенія Виноградова

Яніс Степаненко

Юлія Єрмолаєва, Вікторія Кагаловська

Микола Дацюк, Ксенія Литвинова, Олексій Донцов, Анна Малиновська

Анжела Чигрин, Максим, Стрижаков

Раніше Фокус писав про прем'єру українського ромкома "Відпустка наосліп".