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Стиль життя

Мода і весна: як пройшов стильний бранч у серці Києва (фоторепортаж)

Мирослава Мандзюк, Анжела Чигрин
Мирослава Мандзюк, Анжела Чигрин

На заході зібралися стилісти, українські трендсеттери та селебріті.

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Цього тижня в історичному центрі української столиці відбувся весняний модний бранч, що зібрав найстильніших людей Києва. Господинею події виступила українська дизайнерка і трендсеттерка — Анжела Чигрин (Otherwise). Фокус побував на події.

Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк

Серед гостей, які відвідали стильний весняний захід, були помічені відомі стилісти, власники брендів і представники ЗМІ: телеведуча Мирослава Мандзюк, Ганна Малиновська, Юлія Шолудько, Тетяна Карікова, Ксенія Литвинова, Яна Винниченко, Вікторія Кагаловська, Юлія Єрмолаєва, Маргарина Хілько, Марина Левицька, Інна Кириченко, Яніс Степаненко, Bazhana, Кирило Савченко, Катерина Кропива, Юлія Гоцуц, а також прихильниці модної марки Анжели Чигрин.

Тетяна Карікова, Анжела Гриб Fullscreen
Тетяна Карікова, Анжела Гриб
Мирослава Мандзюк, Анжела Чигрин Fullscreen
Мирослава Мандзюк, Анжела Чигрин

Приводом для запрошення гостей стала річниця шоуруму дизайнера. За музичне оформлення події відповідала DJ Дарина Вайт.

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Яна Вінніченко
Дарина Вайт Fullscreen
Дарина Вайт
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Кирило Савченко
Ірена Вінцюк, Ксенія Виноградова Fullscreen
Ірена Вінцюк, Ксенія Виноградова
Яніс Степаненко Fullscreen
Яніс Степаненко
Юлія Єрмолаєва, Вікторія Кагаловська Fullscreen
Юлія Єрмолаєва, Вікторія Кагаловська
Микола Дацюк, Ксенія Литвинова, Олексій Донцов, Анна Малиновська Fullscreen
Микола Дацюк, Ксенія Литвинова, Олексій Донцов, Анна Малиновська
Анжела Чигрин, Максим, Стрижаков Fullscreen
Анжела Чигрин, Максим, Стрижаков
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Раніше Фокус писав про прем'єру українського ромкома "Відпустка наосліп".