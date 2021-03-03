Суд в Китаї ухвалив, що гомосексуальність нібито є психічним розладом

Окружний суд став на сторону видавців університетського підручника, де дається таке визначення. Претензію позивачів він назвав наслідком "різниці у сприйнятті".

Китайський суд у провінції Цзянсу виніс рішення на користь видавця, який назвав гомосексуальність "психічним розладом" в університетському підручнику. Про це повідомляє Reuters.

У рішенні від 9 лютого йдеться, що претензія позивача стала наслідком "відмінностей у сприйнятті", а тому саме опис в підручнику фактичною помилкою не є.

"Я розгублена, тому що у них навіть не було суду, вони просто винесли рішення", — сказала позивач, яка використовує псевдонім XiXi.

У 2017 році вона вже подавала на Jinan University Press і компанію, яка належить роздрібному продавцю JD.com, за публікацію та поширення університетського підручника з психічного здоров'я.

"У навчальних матеріалах гомосексуалізм класифікується як психічний розлад, а це не так", — сказала 24-річна активістка.

Зі свого боку, директор Китайської організації із захисту прав ЛГБТ Пен Яньцзи заявив, що рішення суду "завдає серйозної шкоди всій ЛГБТ-спільноті, тому ми дуже розчаровані".

Гомосексуальність в КНР з 1997 року не вважається кримінальним злочином, у 2001 році її виключили і з переліку психічних розладів. Проте, китайське суспільство загалом негативно відноситься до відкритих гомосексуалів. У результаті більшість геїв, як правило, приховують свої уподобання від рідних і вступають в традиційний шлюб.

Зазначимо, влітку депутати від партії "Слуга народу" Олена Лис і Георгій Мазурашу зареєстрували законопроект, який передбачає штрафи за пропаганду гомосексуалізму або трансгендерізму.

А 20 вересня у Запоріжжі вперше відбулася акція за права ЛГБТ, організована правозахисним центром Gender Z.

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