Меган Маркл выиграла суд против СМИ из-за публикации письма для ее отца

Меган обвинила владельцев таблоида в неправомерном использовании частной информации и нарушении авторских прав.

Меган Маркл выиграла свой иск о конфиденциальности против таблоида Mail on Sunday за публикацию личного рукописного письма ее отцу Томасу Маркл. Об этом сообщает Sky News.

Судья сказал: "Истец имел разумные основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным. Статьи Mail противоречат этому разумному ожиданию".

Герцогиня Сассекская подала иск после того, как издание Mail on Sunday опубликовало личное письмо Маркл своему отцу, которое она написала почти сразу после свадьбы. Меган обвинила владельцев таблоида в неправомерном использовании частной информации и нарушении авторских прав.

По словам адвоката, после публичного позора, который Меган Маркл пережила из-за публикации своего личного письма в таблоиде, у нее начались проблемы с сердцем. Адвокат уточнил, что герцогиню особенно расстроил тот факт, что ее отец Томас Маркл продолжал общаться с таблоидами уже после публикации письма и давать им свои комментарии на этот счет.

Личное письмо Меган Маркл к отцу было опубликовано 10 февраля 2019 года. В нем Маркл призналась, что отец "разбил ее сердце на миллион кусков", давая интервью прессе, фабрикуя истории и нападая на ее мужа.