Меган Маркл заявила, что чувствовала себя незащищенной в королевской семье

Герцогиня Сассекская все еще судится с британскими таблоидами и уже заявила, что королевская семья ее никак не защищала от нападок журналистов, отчего она чувствовала себя незащищенной и неуверенной

При дворе уже заявили, что семья будут очень огорчена словами Меган. Об этом пишет Daily Mail.

Герцоги Сассекские уже давно живут в США, но в Британии еще продолжаются слушания по делу герцогини, которая подала в суд на ряд британских таблоидов, опубликовавших ее личную переписку с ее отцом Томасом Марклом.

Меган Маркл с отцом

Компания Associated Newspapers, издатель целого ряда британских таблоидов и сайтов, готовых опубликовала подробности иска, который подала против издательства герцогиня Сассекская.

Как стало известно, Меган Маркл сообщила имена пяти близких друзей, которые анонимно рассказывали изданию People о том, что они знали о письме, которое она передала отцу. Однако, герцогиня отрицает, что они дали это интервью с ее ведома. Теперь "друзья", которые в деле фигурируют под кодовыми буквами A, B, C, D и F, могут быть вызваны в суд для дачи показаний.

Кроме того, в деле также есть несколько ремарок Меган Маркл, которые могут очень сильно огорчить членов королевской семьи.

Так, Меган Маркл утверждает, что чувствовала себя незащищенной, особенно будучи беременной, когда при дворе запретили ее друзьям и семье давать какие-либо комментарии по поводу ее отношений с отцом.

"Меган Маркл стала жертвой огромного количества неправдивых статей в британских таблоидах, в частности в Mail on Sunday, что вызвало серьезные эмоциональные переживания и сказалось на еге психическом здоровье. Поскольку ее друзья никогда раньше не видели ее в таком состоянии, они были справедливо обеспокоены ее состоянием, особенно во время беременности, однако королевский дворец не делал никаких шагов в ее защиту, а она сама не имела возможности защищать себя", - сказано в заявлении..

Королевский эксперт Рассел Майерс в интервью "Доброе утро, Британия" уже заявил, что при дворе будут очень расстроены этими заявлениями Меган.

Меган Маркл с сыном, матерью, мужем, королевой и ее супругом

"Мне показались они были искренними тогда, и я по-прежнему считаю их искренними. Королева тогда сказала, что они приняли Меган в свою семью и Меган произвела на нее хорошее впечатление. Думаю, слова Меган очень огорчат королеву, принца Филиппа, принца Чарльза, Кейт Миддлтон и принца Уильяма", - добавил Майерс.

Пока от королевского двора не поступало никаких комментариев, но, судя по всему, Меган Маркл снова внесла раздор в ситуацию, которая уже начала постепенно успокаиваться.

Как ранее писал Фокус:

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл считает, что супруга принца Гарри Меган Маркл делает его несчастным. Писательница утверждает, что из-за Меган Гарри растерял почти всех друзей и называет его "жалким" и "слабохарактерным".