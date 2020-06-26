Меган Маркл заставила принца Гарри отказаться от семьи и друзей ради личной выгоды, – королевский биограф
Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл считает, что супруга принца Гарри Меган Маркл делает его несчастным. Писательница утверждает, что из-за Меган Гарри растерял почти всех друзей и называет его "жалким" и "слабохарактерным".
Об этом пишет Daily Mail.
В своем новом произведении Meghan And Harry: The Real Story (Меган и Гарри: Настоящая история) Кэмпбелл характеризует герцогов Сассекских с отрицательной стороны. Особенно сильно она прошлась по бывшей американской актрисе.
По мнению писательницы, Меган заставила мужа отказаться от семьи и друзей исключительно ради личной выгоды.
"Меган совершеннейшая оппортунистка. Она заранее знала, что будет зарабатывать на статусе члена королевской семьи, хотя это строго запрещено", – считает Кэмпбелл.
Она добавила, что Маркл добилась того, что хотела – "жизни миллионерши в Голливуде". При этом младший внук королевы Британии пострадал больше всего.
Самого Гарри писательница называет "жалким" и "слабохарактерным", которого Маркл просто "раздавила".
"Он слабее ее, она его раздавила… Принц Гарри слишком слабохарактерный, чтобы бросить жену", – пишет Колин Кэмпбелл.
В своей книге она также отмечает, что признаки того, что Маркл чувствует себя неуютно в королевской семье, появились сразу после свадьбы герцогов Сассекских. По ее мнению, Маркл уговорила Гарри переехать в США с целью начать политическую карьеру.
"Я знаю, что герцогиня Сассекская имеет политические амбиции, и мне даже говорили, что однажды она собирается баллотироваться в президенты США", – заявила Кэмпбелл.
"Я думаю, что все, что она делает, и уход из королевской семьи, и переезд в Калифорнию, является частью ее плана, и она просто взяла Гарри с собой", – подытожила Кэмпбелл.
Как ранее писал Фокус:
- Принц Гарри и Меган Маркл сейчас проживают в имении за 18 миллионов долларов на голливудских холмах. После того, как власти Лос-Анджелеса решили смягчить правила карантина и открыли пешие маршруты по заповедным местам, герцоги Сассекские обнаружили, что их "уютное гнездышко" прекрасно просматривается с холмов. Теперь вокруг их особняка устанавливают защитные экраны. Особняк принадлежит актеру и режиссеру Тайлеру Перри, близкому другу телеведущей Опры Уинфри.
- Принц Уильям всерьез посоветовал своему брату и его семье вернуться в Великобританию, особенно сейчас, когда США охватили протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда убитого полицией. Жизнь 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл в Калифорнии оказалась не такой безоблачной, как представлял себе младший сын Леди Ди.