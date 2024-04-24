Любит принца Гарри: Ребел Уилсон рассказала о своих отношениях с членами королевской семьи Британии

Австралийская актриса, как оказалось, знает принца Гарри и даже проводит время с Зарой Тиндалл. А вот Меган Маркл не кажется ей такой милой, как ее фанатам.

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Ребел Уилсон в своих мемуарах "Rebel Rising" сделала немало интересных заявлений. Но фанатов королевской семи Великобритании больше взволновали упоминания о членах этой семьи. Она уже рассказала, что неназванный и на тот момент несовершеннолетний юноша, как минимум "20-й" в линии наследования престола, водил ее на оргию с наркотиками. Хотя многие были шокированы этим обвинением, это был только первый из длинной череды комментариев откровенной актрисы о королевской семье. Об этом пишет Daily Mail.

Удивительно, но Ребел на самом деле дружит с некоторыми членами "Фирмы" и встретила Новый 2020 год в своем родном Сиднее вместе с Зарой и Майком Тиндалл.

Ребел Уилсон со своей книгой мемуаров Фото: Instagram/rebelwilson

К компании также присоединились лучший друг принца Гарри Начо Фигерас и его жена Дельфина Блакье. Они встречали Новый год, наблюдая за фейерверком из особняка с видом на мост Харбор-Бридж в Сиднее.

Позже Ребел загрузила видео на котором она танцевала с Майком Тиндаллом в свои сториз в Instagram. Звезда также дружит с принцем Гарри, но сказала, что у нее было неловкое общение с Меган.

Звезда "Подружек невесты" рассказала, что ее с герцогами Сассекскими познакомил их познакомил общий друг, и сказала, что, хотя Гарри "не мог быть лучше", Меган "не была такой уж крутой".

Ребел Уилсон с друзьями и принцем Гарри Фото: Instagram/rebelwilson

Ребел заявила, что Меган не была очень приветливой, но она признала, что холодность Меган могла возникнуть потому что ее мать Сью Боундс задала ей несколько личных вопросов.

"Моя мама, будучи австралийкой, задавала ей все эти слегка грубые вопросы, например: "Где твои дети?" и тому подобное", — сказала она.

Ребел также высмеяла интервью Гарри и Меган с Опрой Уинфри в 2021 году во время церемонии вручения премии BAFTA в 2022 году.

Ребел сказала в видео: "Наша следующая номинация — за выдающийся британский фильм. От драмы до ужасов и фэнтези — в интервью Гарри и Меган Опре было все".

"К сожалению, этот фильм не номинирован в этой категории, но некоторые невероятные фильмы номинированы. Давайте посмотрим на некоторые из самых выдающихся британских фильмов этого года", — добавила она, но упомянула, что у нее есть разрешение от "Фирмы" на эту шутку.

Напомним, в своих мемуарах Ребел Уилсон также упомянула, что некий иорданский принц предлагал ей два миллиона долларов за уикенд.