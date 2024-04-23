Ребел Уилсон заявила в мемуарах, что ей предлагали два миллиона за секс с иорданским принцем

Ранее Ребел утверждала, что некий член королевской семьи Британии привел ее на оргию с наркотиками. И писала, что Саша Барон Коэн вел себя отвратительно на съемках.

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Ребел Уилсон, написавшая книгу мемуаров "Восхождение Ребел" (Rebel Rising), на этой неделе приедет в Великобританию с туром поддержки. А тем временем в соцсетях бурно обсуждают признания актрисы, которые она сделала в книге. Она описала некоего члена королевской британской семьи, который водил ее на оргию, а также "иорданского принца" который предлагал ей деньги за "выходные вместе". Об этом пишет Daily Mail.

Мемуары австралийской актрисы Ребел Уилсон оказались куда более скандальными, чем можно было ожидать. Потому что в них упоминаются не только ее коллеги-актеры, но и члены королевских семей.

Ребел Уилсон и ее книга мемуаров Фото: Instagram/rebelwilson

В одной из глав актриса пишет, что в 2014 году ей предложили 2 миллиона долларов за то, чтобы она провела выходные "с каким-то иорданским принцем".

Она сказала, что "поспрашивала всю индустрию" о том, что повлечет за собой такое предложение, и ей ответили, что "в какой-то момент она должна будет переспать с принцем". Так что она отказалась. Также она намекнула, что на тот момент еще была девственницей.

А тем временем журналисты пытаются выяснить, какой же член королевской семьи Британии привел ее на оргию в дом технологического магната-миллионера в Лос-Анджелесе.

Ребел сделала довольно много намеков: по ее словам, неназванная королевская особа была мужского пола, он был несовершеннолетним, все происходило в 2014 году в Лос-Анджелесе, и британец был "15-м, или 20-м в очереди на престол".

Ребел Уилсон в 2012 году Фото: Скриншот

По словам актрисы, британец пригласил ее на арендованное ранчо, заявив, что им "нужно больше девушек". На вечеринке гости катались на лошадях, девушки изображали русалок в бассейне, а так как ранчо располагалось далеко от города, то всем предоставили комнаты для ночлега. Вечеринка была костюмированной, так что сама Ребел была в длинном платье с декольте и шляпе-конусе.

В какой-то момент на вечеринке появился парень с подносом наркотиков. И кавалер Ребел заявил, что это знак того, что скоро начнется оргия. Так что она "сбежала" оттуда, но уверена, что все "безумное действо" снимали скрытые камеры.

Напомним, ранее мемуары Уилсон уже оказались в центре споров после обвинений в поведении британского комика Саши Барона Коэна во время съемок их комедии 2016 года "Братья из Гримсби". Сам комик отрицает, что вел себя неподобающе.