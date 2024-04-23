Ребел Вілсон заявила в мемуарах, що їй пропонували два мільйони за секс із йорданським принцом

Раніше Ребел стверджувала, що один член королівської сім'ї Британії привів її на оргію з наркотиками. Також писала, що Саша Барон Коен поводився огидно на зйомках.

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Ребел Вілсон, яка написала книгу мемуарів "Сходження Ребел" (Rebel Rising), цього тижня приїде до Великої Британії з туром підтримки. А водночас у соцмережах бурхливо обговорюють зізнання акторки, які вона зробила в книзі. Вона описала одного члена королівської британської сім'ї, який водив її на оргію, а також "йорданського принца", який пропонував їй гроші за "вихідні разом". Про це пише Daily Mail.

Мемуари австралійської акторки Ребел Вілсон виявилися куди скандальнішими, ніж можна було очікувати. Бо в них згадуються не тільки її колеги-актери, а й члени королівських родин.

Ребел Вілсон і її книга мемуарів Фото: Instagram/rebelwilson

В одному з розділів акторка пише, що 2014 року їй запропонували 2 мільйони доларів за те, щоб вона провела вихідні "з якимось йорданським принцом".

Вона сказала, що "розпитала всю індустрію" про те, що піде після такої пропозиції, і їй відповіли, що "в якийсь момент вона повинна буде переспати з принцом". Тож вона відмовилася. Також вона натякнула, що на той момент ще була незайманою.

Журналісти намагаються з'ясувати, який же член королівської сім'ї Британії привів її на оргію в будинок технологічного магната-мільйонера в Лос-Анджелесі.

Ребел зробила доволі багато натяків: за її словами, неназвана королівська особа була чоловічої статі, він був неповнолітнім, усе відбувалося 2014 року в Лос-Анджелесі, і британець був "15-м чи 20-м у черзі на престол".

Ребел Вілсон у 2012 році Фото: Скриншот

За словами акторки, британець запросив її на орендоване ранчо, заявивши, що їм "потрібно більше дівчат". На вечірці гості каталися на конях, дівчата зображавали русалок у басейні, а оскільки ранчо розташовувалося далеко від міста, то всім надали кімнати для ночівлі. Вечірка була костюмованою, тож сама Ребел була в довгій сукні з декольте й капелюсі-конусі.

У якийсь момент на вечірці з'явився хлопець із тацею наркотиків. І кавалер Ребел заявив, що це знак того, що скоро почнеться оргія. Тож вона "втекла" звідти, але впевнена, що все "божевільне дійство" знімали приховані камери.

Нагадаємо, раніше мемуари Вілсон уже опинилися в центрі суперечок після звинувачень у поведінці британського коміка Саші Барона Коена під час зйомок їхньої комедії 2016 року "Брати з Грімсбі". Сам комік заперечує, що поводився неналежно.