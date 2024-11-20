Королева Ранія продемонструвала стильний кежуал-образ (фото)

Ранія напередодні відвідала університет принцеси Сумая. Вона зʼявилася на публіці без рідних.

Королева Йорданії Ранія продемонструвала стильний кежуал-образ. Знімками дружина короля Абдалли ІІ ділиться в Instagram.

Багатодітна мама напередодні відвідала університет принцеси Сумая.

"Чудово провели час в технологічному університеті принцеси Сумая сьогодні! Особлива подяка Її Королівській Високості принцесі Сумая бінт Ель Хасан, співробітникам та фантастичним студентам PSUT за їхній чудовий прийом — успіхів у навчанні!" — написала Ранія.

На публіці вона зʼявилася в джинсовому ансамблі, який складався зі штанів та піджака. До образу мама кронпринца Хусейна додала лаконічну сумочку на плечі та розпустила своє волосся.

Зокрема, Ранія зробила легкий макіяж, додала до образу темне взуття та тримала в руках сонцезахисні окуляри.

Цього разу королева зʼявилася на публіці без чоловіка, короля Абдалли ІІ, та чотирьох їхній дітей. Невістка Раджва також не приєдналася до свекрухи.

Королева Ранія

Нагадаємо, королева Йорданії поділилася кадрами з новонародженою онукою Іман.

Також Фокус писав про ефектний червоний образ королеви Ранії.