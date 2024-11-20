Королева Рания продемонстрировала стильный кэжуал-образ (фото)
Рания накануне посетила университет принцессы Сумая. Она появилась на публике без родных.
Королева Иордании Рания продемонстрировала стильный кэжуал-образ. Снимками супруга короля Абдаллы ІІ делится в Instagram.
Многодетная мама накануне посетила университет принцессы Сумая.
"Прекрасно провели время в технологическом университете принцессы Сумая сегодня! Особая благодарность Ее Королевскому Высочеству принцессе Сумая бинт Эль Хасан, сотрудникам и фантастическим студентам PSUT за их замечательный прием — успехов в учебе!" — написала Рания.
На публике она появилась в джинсовом ансамбле, который состоял из брюк и пиджака. К образу мама кронпринца Хусейна добавила лаконичную сумочку на плече и распустила свои волосы.
В частности, Рания сделала легкий макияж, добавила к образу темную обувь и держала в руках солнцезащитные очки.
На этот раз королева появилась на публике без мужа, короля Абдаллы II, и четырех их детей. Невестка Раджва также не присоединилась к свекрови.
Напомним, королева Иордании поделилась кадрами с новорожденной внучкой Иман.
Также Фокус писал об эффектном красном образе королевы Рании.