Королева Иордании Рания публично обратилась к мужу (фото)

Королева Рания и король Абдалла II стали родителями четырех детей. Они женаты более 30 лет.

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Королева Иордании Рания публично обратилась к своему мужу, королю Абдаллы ІІ. Снимком с монархом она поделилась в Instagram с более 10 млн подписчиков.

"С каждым годом ты более дороже нашим сердцам. С днем рождения! Ты для нас целый мир", — написала многодетная мама.

На фото королева Иордании позировала в ярком желтом платье и с золотыми украшениями. На ногах монаршей персоны были туфли на каблуках в тон. Волосы Рания, которая широко улыбалась, уложила легкими волнами и сделала дневной макияж.

Тем временем именинник позировал в деловом костюме с белой рубашкой и светло-синим галстуком.

30 января 2025 года королю Иордании Абдалле ІІ исполнилось 63 года. Его жене — 54.

Королева Рания и король Абдалла II

Королева Рания и король Абдалла II поженились в 1993 году. Супруги стали родителями четырех детей — сыновей Хусейна и Хашема, дочерей Иман и Сальмы. Первенец пары, кронпринц Хусейн, сейчас первый в очереди на престол. Он женился на принцессе Раджве в июне 2023 года. А следующим летом у пары родилась дочь Иман, которая не унаследует престол, ведь, по законам Иордании, он переходит мужчинам.

Королева Рания и король Абдалла II с сыновьями

Напомним, королева Рания встретилась с Меланией Трамп.

Также Фокус писал о предстоящем пополнении в королевской семье Иордании.