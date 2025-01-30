Королева Йорданії Ранія публічно звернулася до чоловіка (фото)
Королева Ранія та король Абдалла ІІ стали батьками чотирьох дітей. Вони одружені понад 30 років.
Королева Йорданії Ранія публічно звернулася до свого чоловіка, короля Абдалли ІІ. Знімком з монархом вона поділилася в Instagram з понад 10 млн підписників.
"З кожним роком ти більш дорожчий нашим серцям. З днем народження! Ти для нас цілий світ", — написала багатодітна мама.
На фото королева Йорданії позувала в яскравій жовтій сукні та із золотими прикрасами. На ногах монаршої персони були туфлі на підборах у тон. Волосся Ранія, яка широко посміхалася, уклала легкими хвилями та зробила денний макіяж.
Тим часом іменинник позував у діловому костюмі з білою сорочкою та світло-синьою краваткою.
30 січня 2025 королю Йорданії Абдаллі ІІ виповнилося 63 роки. Його дружині — 54.
Королева Ранія та король Абдалла ІІ одружилися у 1993 році. Подружжя стала батьками чотирьох дітей — синів Хусейна та Хашема, доньок Іман та Сальми. Первісток пари, кронпринц Хусейн, наразі перший у черзі на престол. Він одружився з принцесою Раджвою у червні 2023 року. А наступного літа в пари народилася донька Іман, яка не успадкує престол, адже, за законами Йорданії, він переходить чоловікам.
Нагадаємо, королева Ранія зустрілася з Меланією Трамп.
Також Фокус писав про майбутнє поповнення в королівській родині Йорданії.