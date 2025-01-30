Королева Йорданії Ранія публічно звернулася до чоловіка (фото)

Королева Ранія та король Абдалла ІІ стали батьками чотирьох дітей. Вони одружені понад 30 років.

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Королева Йорданії Ранія публічно звернулася до свого чоловіка, короля Абдалли ІІ. Знімком з монархом вона поділилася в Instagram з понад 10 млн підписників.

"З кожним роком ти більш дорожчий нашим серцям. З днем народження! Ти для нас цілий світ", — написала багатодітна мама.

На фото королева Йорданії позувала в яскравій жовтій сукні та із золотими прикрасами. На ногах монаршої персони були туфлі на підборах у тон. Волосся Ранія, яка широко посміхалася, уклала легкими хвилями та зробила денний макіяж.

Тим часом іменинник позував у діловому костюмі з білою сорочкою та світло-синьою краваткою.

30 січня 2025 королю Йорданії Абдаллі ІІ виповнилося 63 роки. Його дружині — 54.

Королева Ранія та король Абдалла ІІ

Королева Ранія та король Абдалла ІІ одружилися у 1993 році. Подружжя стала батьками чотирьох дітей — синів Хусейна та Хашема, доньок Іман та Сальми. Первісток пари, кронпринц Хусейн, наразі перший у черзі на престол. Він одружився з принцесою Раджвою у червні 2023 року. А наступного літа в пари народилася донька Іман, яка не успадкує престол, адже, за законами Йорданії, він переходить чоловікам.

Королева Ранія та король Абдалла ІІ із синами

Нагадаємо, королева Ранія зустрілася з Меланією Трамп.

Також Фокус писав про майбутнє поповнення в королівській родині Йорданії.