Королева Йорданії Ранія вдруге стане бабусею (фото)

Влітку 2024 року в короля Абдалли ІІ та його дружини народилася перша онука Іман. Тепер її тітка-тезка чекає на народження первістка.

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Королева Йорданії Ранія оголосила про вагітність своєї доньки Іман. Зворушливе фото монарша персона опублікувала в Instagram.

"Обидва дорогі моєму серцю, але прийдешній дорожчий. Двоє — пара, три — це щастя", — написала дружина короля Абдалли ІІ.

На фото принцеса Іман позує зі своїм чоловіком Джамілем Александром "Джиммі" Терміотісом на пляжі на фоні заходу сонця. Вагітна первістком монарша персона позує в капелюсі, а її коханий тримає руки за спиною та дивиться на дружину. Пара одружилася навесні 2023 року.

Принцеса Іман з чоловіком

Новонароджений стане другою онукою чи онуком для королеви Ранії та короля Абдалли ІІ. Влітку 2024 року в кронпринца Хусейна та принцеси Раджви народилася донька Іман.

Маленька спадкоємиця Хусейна та його дружини отримала титул Її королівської Високості та титул принцеси, проте королевою Йорданії вона не стане. За законами країни, лінія престолонаслідування переходить до представників чоловічої статі, тому наразі після її батька в черзі на трон йде його менший брат, принц Хашим.

Принц Хусейн з донькою Фото: instagram.com/alhusseinjo

Нагадаємо, королівська родина Йорданії в повному складі відвідала ювілей короля Абдалли ІІ на престолі.

Також Фокус писав про зустріч королеви Ранії з Меланією Трамп.