Королева Иордании Рания во второй раз станет бабушкой (фото)

Летом 2024 года у короля Абдаллы II и его жены родилась первая внучка Иман. Теперь ее тетя-тезка ждет рождения первенца.

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Королева Иордании Рания объявила о беременности своей дочери Иман. Трогательное фото монаршая персона опубликовала в Instagram.

"Оба дороги моему сердцу, но грядущий дороже. Двое — пара, три — это счастье", — написала жена короля Абдаллы II.

На фото принцесса Иман позирует со своим мужем Джамилем Александром "Джимми" Термиотисом на пляже на фоне заката. Беременная первенцем монаршая персона позирует в шляпе, а ее возлюбленный держит руки за спиной и смотрит на жену. Пара поженилась весной 2023 года.

Принцесса Иман с мужем

Новорожденный станет второй внучкой или внуком для королевы Рании и короля Абдаллы II. Летом 2024 года у кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы родилась дочь Иман.

Маленькая наследница Хусейна и его жены получила титул Ее королевского Высочества и титул принцессы, однако королевой Иордании она не станет. По законам страны, линия престолонаследия переходит к представителям мужского пола, поэтому сейчас после ее отца в очереди на трон идет его младший брат, принц Хашим.

Принц Хусейн с дочерью Фото: instagram.com/alhusseinjo

Напомним, королевская семья Иордании в полном составе посетила юбилей короля Абдаллы II на престоле.

Также Фокус писал о встрече королевы Рании с Меланией Трамп.