Умер Ага Хан: лидер шиитов, друг короля Чарльза и один из самых влиятельных и богатых людей в мире

Религиозному лидеру исмаилитской ветви ислама, насчитывающей около 15 миллионов последователей, было 88 лет. Свой титул он получил еще в 1957 году.

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В Лиссабоне в 88 лет скончался принц Ага-хан Карим аль-Хуссаини, мусульманский духовный лидер, филантроп и один из самых влиятельных людей мира. Он унаследовал свой титул от деда в 1957 году, когда ему было всего 20 лет, и его последователи считают его "несущим жизнь". Об этом пишет Daily Mail.

Сюжет об Ага Хане

Чаще всего этот гражданин Великобритании оказывался в центре внимания общественности благодаря своим скаковым лошадям. Он был религиозным главой исмаилитской секты ислама, насчитывающей около 15 миллионов последователей.

Несмотря на его порой бурную личную жизнь, он по-прежнему пользовался уважением за благотворительную деятельность по всему миру.

В объявлении в социальных сетях Фонд Ага Хана сообщил: "Его Высочество принц Карим Аль-Хуссаини, Ага Хан IV, 49-й наследный имам мусульман-исмаилитов шиитского толка и прямой потомок Пророка Мухаммеда (мир ему), мирно скончался в Лиссабоне 4 февраля 2025 года в возрасте 88 лет в окружении своей семьи". Объявление о его преемнике будет сделано позже, сообщил Фонд Ага Хана.

Король Чарльз, узнав о смерти Ага-хана, как говорят, был глубоко опечален потерей близкого друга, которого знал много лет.

Ага Хан, предки которого бежали из Персии в Индию два столетия назад, родился в Швейцарии и провел большую часть своей жизни во Франции, несмотря на британское гражданство.

Его последователи утверждают, что он был прямым потомком пророка Мухаммеда по линии его дочери, Хазрат Биби Фатимы, и двоюродного брата и зятя Пророка, Хазрата Али.

Ага Хан во время учебы в университете Фото: Facebook Aga Khan IV

Он учился в Институте Ле Розе в Швейцарии, а в 1959 году окончил Гарвардский университет, получив степень бакалавра гуманитарных наук по истории ислама.

Когда он вернулся в университет после восьмимесячного перерыва, сменив на посту Ага Хана своего деда, он сказал, что это было "большой шуткой в ​​кампусе", а его однокурсники называли его "Иисусом". В 1957 году он получил от королевы Елизаветы титул "Его Высочество", а официальную церемонию провели в Дар-эс-Саламе, Танзания, на том месте, где его дед когда-то получил в дар от своих последователей бриллианты, вес которых был равен его весу.

Журнал Vanity Fair описывал его, как "государство одного человека", а его благотворительные организации, помимо яркой личной жизни, славятся своей работой в бедных и охваченных войной частях мира.

Ага Хан и королева Елизавета Фото: Facebook Aga Khan IV

Масштабы финансовой империи Ага-хана трудно измерить. Некоторые отчеты оценивают его личное богатство в миллиарды.

Исмаилиты-низариты — секта, изначально возникшая в Индии, но распространившаяся на крупные общины в Восточной Африке, Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке, — считают своим долгом отдавать ему как управляющему десятину в размере до 10 процентов от своего дохода.

Первой женой Ага Хана была британская модель Салли Крокер-Пул, на которой он женился в 1969 году. У них двое сыновей и дочь. Старший сын, 63-летний принц Рахим, как ожидается, станет его официальным преемником.

Свадьба Ага Хана

Первый брак духовного лидера исмаилитов закончился через 25 лет, и он женился на принцессе Габриэле цу Лейнинген в 1998 году в своем огромном поместье Эглемон, недалеко от Парижа. Бывшая поп-певица из Германии приняла ислам ради замужества и взяла новое имя Инаара.

У пары родился сын, но через шесть лет они объявили о своем расставании. Причем Инаара наняла частных детективов, чтобы доказать, что у ее супруга была интрижка.

Огромное богатство Ага-хана позволило ему управлять яхтой стоимостью 100 млн фунтов стерлингов, названной "Аламшар" в честь одной из его скаковых лошадей. Он также владел печально известным скакуном по кличке Шергар, которого похитили вместе с конюхом в 1983 году вооруженные люди в Ирландии, требовали выкуп в 2 миллиона фунтов, но прервали связь и более коня никто не видел.

Ага Хан и его конь Шергар на скачках в Аскоте Фото: Facebook Aga Khan IV

Конюха в итоге отпустили. Ага Хан также был фанатом лыжного спорта и даже выступал за Иран на зимних Олимпийских играх 1964 года.

Кто такие мусульмане-исмаилиты

Мусульмане-исмаилиты — это всемирное многоэтническое сообщество, члены которого, представляющие самые разные культуры, языки и национальности, проживают в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, в странах Африки к югу от Сахары, в Европе и Северной Америке.

Ага Хан в Пакистане Фото: Facebook Aga Khan IV

Это секта шиитского ислама, которая интерпретирует Коран символически и верит в религиозную иерархию.

Их численность по всему миру составляет около 15 миллионов человек, а возглавляет их Ага-Хан.

Центр Ага Хана в Лондоне является домом для Фонда Ага Хана, Института по изучению мусульманских цивилизаций при Университете Ага Хана и Института исмаилитских исследований.

В 2023 году Фонд Ага Хана выделил в общей сложности 58,13 млн фунтов стерлингов на благотворительную деятельность с целью содействия и обеспечения развития образования, здравоохранения, развития сельских районов, охраны окружающей среды и поддержки организаций гражданского общества на благо общества.

По данным организации, она работает в более чем 30 странах и имеет годовой бюджет в размере около 1 миллиарда долларов на некоммерческую деятельность по развитию.

Сеть больниц, носящих его имя, разбросана в местах, где беднейшим слоям населения не хватало медицинской помощи, в том числе в Бангладеш, Таджикистане и Афганистане, где он потратил десятки миллионов долларов на развитие местной экономики.

Ага Хан с последователями Фото: Facebook Aga Khan IV

Он также основал Nation Media Group, крупнейшую независимую медиа-организацию в Восточной и Центральной Африке.

Защитник исламской культуры и ценностей, он считался "строителем мостов" между мусульманскими обществами и Западом, несмотря на — или, возможно, именно благодаря — его нежелание заниматься политикой.

Как государственный деятель Ага Хан содействовал проведению дипломатических переговоров на региональном и глобальном уровнях, включая знаменательную встречу на высшем уровне 1985 года между президентами Рейганом и Горбачевым в Женеве.

У Ага-Хана остались дети принцесса Захра, принц Рахим, принц Хуссейн и принц Али Мухаммад, его брат принц Амин Мухаммад, единокровная сестра принцесса Ясмин и четверо внуков. Духовного лидера похоронят в Лиссабоне.

Напомним, в ноябре 2924 года на аукционе был продан редчайший изумруд, который принадлежал Ага Хану. Он подарил его своей возлюбленной.