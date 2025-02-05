Помер Ага Хан: лідер шиїтів, друг короля Чарльза і один із найвпливовіших і найбагатших людей у світі

Релігійному лідеру ісмаїлітської гілки ісламу, що налічує близько 15 мільйонів послідовників, було 88 років. Свій титул він отримав ще 1957 року.

Related video

У Лісабоні у 88 років помер принц Ага-хан Карім аль-Хуссаїні, мусульманський духовний лідер, філантроп і один із найвпливовіших людей світу. Він успадкував свій титул від діда 1957 року, коли йому було всього 20 років, і його послідовники вважають його "тим, хто несе життя". Про це пише Daily Mail.

Сюжет про Ага Хана

Найчастіше цей громадянин Великої Британії опинявся в центрі уваги громадськості завдяки своїм скаковим коням. Він був релігійним главою ісмаїлітської секти ісламу, що налічує близько 15 мільйонів послідовників.

Незважаючи на його часом бурхливе особисте життя, він, як і раніше, користувався повагою за благодійну діяльність по всьому світу.

В оголошенні в соціальних мережах Фонд Ага Хана повідомив: "Його Високість принц Карім Аль-Хуссаіні, Ага Хан IV, 49-й спадкоємний імам мусульман-ісмаїлітів шиїтського штибу і прямий нащадок Пророка Мухаммеда (мир йому), мирно помер у Лісабоні 4 лютого 2025 року у віці 88 років в оточенні своєї сім'ї". Оголошення про його наступника буде зроблено пізніше, повідомив Фонд Ага Хана.

Король Чарльз, дізнавшись про смерть Ага-хана, як кажуть, був глибоко засмучений втратою близького друга, якого знав багато років.

Ага Хан, предки якого втекли з Персії до Індії два століття тому, народився у Швейцарії і провів більшу частину свого життя у Франції, незважаючи на британське громадянство.

Його послідовники стверджують, що він був прямим нащадком пророка Мухаммеда за лінією його доньки, Хазрат Бібі Фатіми, і двоюрідного брата і зятя Пророка, Хазрата Алі.

Ага Хан під час навчання в університеті Фото: Facebook Aga Khan IV

Він навчався в Інституті Ле Розе у Швейцарії, а 1959 року закінчив Гарвардський університет, здобувши ступінь бакалавра гуманітарних наук з історії ісламу.

Коли він повернувся в університет після восьмимісячної перерви, змінивши на посаді Ага Хана свого діда, він сказав, що це було "великим жартом у кампусі", а його однокурсники називали його "Ісусом". У 1957 році він отримав від королеви Єлизавети титул "Його Високість", а офіційну церемонію провели в Дар-ес-Саламі, Танзанія, на тому місці, де його дід колись отримав у дар від своїх послідовників діаманти, вага яких дорівнювала його вазі.

Журнал Vanity Fair описував його як "державу однієї людини", а його благодійні організації, крім яскравого особистого життя, славляться своєю роботою в бідних і охоплених війною частинах світу.

Ага Хан і королева Єлизавета Фото: Facebook Aga Khan IV

Масштаби фінансової імперії Ага-хана важко виміряти. Деякі звіти оцінюють його особисте багатство в мільярди.

Ісмаїліти-нізарити — секта, що спочатку виникла в Індії, але поширилася на великі громади в Східній Африці, Центральній і Південній Азії та на Близькому Сході, — вважають своїм обов'язком віддавати йому як управителю десятину в розмірі до 10 відсотків від свого доходу.

Першою дружиною Ага Хана була британська модель Саллі Крокер-Пул, з якою він одружився 1969 року. У них двоє синів і дочка. Старший син, 63-річний принц Рахім, як очікується, стане його офіційним наступником.

Весілля Ага Хана

Перший шлюб духовного лідера ісмаїлітів закінчився через 25 років, і він одружився з принцесою Габріелою цу Ляйнінген 1998 року у своєму величезному маєтку Еглемон, недалеко від Парижа. Колишня поп-співачка з Німеччини прийняла іслам заради заміжжя і взяла нове ім'я Інаара.

У пари народився син, але через шість років вони оголосили про своє розставання. Причому Інаара найняла приватних детективів, щоб довести, що у її чоловіка була інтрижка.

Величезне багатство Ага-хана дозволило йому керувати яхтою вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, названою "Аламшар" на честь одного з його скакових коней. Він також володів сумно відомим скакуном на прізвисько Шергар, якого викрали разом зі стайнею 1983 року озброєні люди в Ірландії, вимагали викуп у 2 мільйони фунтів, але перервали зв'язок і більше коня ніхто не бачив.

Ага Хан і його кінь Шергар на скачках в Аскоті Фото: Facebook Aga Khan IV

Конюха зрештою відпустили. Ага Хан також був фанатом лижного спорту і навіть виступав за Іран на зимових Олімпійських іграх 1964 року.

Хто такі мусульмани-ісмаїліти

Мусульмани-ісмаїліти — це всесвітнє багатоетнічне співтовариство, члени якого, що представляють найрізноманітніші культури, мови та національності, мешкають у Центральній Азії, на Близькому Сході, у Південній Азії, у країнах Африки на південь від Сахари, у Європі та Північній Америці.

Ага Хан у Пакистані Фото: Facebook Aga Khan IV

Це секта шиїтського ісламу, яка інтерпретує Коран символічно і вірить у релігійну ієрархію.

Їхня чисельність по всьому світу становить близько 15 мільйонів осіб, а очолює їх Ага-Хан.

Центр Ага Хана в Лондоні є домом для Фонду Ага Хана, Інституту з вивчення мусульманських цивілізацій при Університеті Ага Хана та Інституту ісмаїлітських досліджень.

У 2023 році Фонд Ага Хана виділив загалом 58,13 млн фунтів стерлінгів на благодійну діяльність з метою сприяння та забезпечення розвитку освіти, охорони здоров'я, розвитку сільських районів, охорони довкілля та підтримки організацій громадянського суспільства на благо суспільства.

За даними організації, вона працює в більш ніж 30 країнах і має річний бюджет у розмірі близько 1 мільярда доларів на некомерційну діяльність з розвитку.

Мережа лікарень, що мають його ім'я, розкидана в місцях, де найбіднішим верствам населення не вистачало медичної допомоги, зокрема в Бангладеш, Таджикистані та Афганістані, де він витратив десятки мільйонів доларів на розвиток місцевої економіки.

Ага Хан з послідовниками Фото: Facebook Aga Khan IV

Він також заснував Nation Media Group, найбільшу незалежну медіаорганізацію в Східній і Центральній Африці.

Захисника ісламської культури та цінностей, його вважали "будівничим мостів" між мусульманськими суспільствами та Заходом, попри — чи, можливо, саме завдяки — його небажання займатися політикою.

Як державний діяч Ага Хан сприяв проведенню дипломатичних переговорів на регіональному та глобальному рівнях, включно зі знаменною зустріччю на вищому рівні 1985 року між президентами Рейганом і Горбачовим у Женеві.

У Ага-Хана залишилися діти принцеса Захра, принц Рахім, принц Хуссейн і принц Алі Мухаммад, його брат принц Амін Мухаммад, єдинокровна сестра принцеса Ясмін і четверо онуків. Духовного лідера поховають у Лісабоні.

Нагадаємо, у листопаді 2924 року на аукціоні було продано рідкісний смарагд, який належав Ага Хану. Він подарував його своїй коханій.