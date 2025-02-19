Король Иордании оказался в больнице: ему сделали операцию

Монарха выписали из больницы уже вскоре после операции. На следующий день он принимал во дворце президента Казахстана.

Related video

63-летний король Иордании Абдалла II был госпитализирован всего через несколько дней после рождения своей второй внучки, сообщает Hello. Он успешно перенес операцию во вторник по лечению послеоперационной грыжи в Медицинском центре короля Хусейна.

"Его Величество был выписан из больницы после простой процедуры и возобновит свой ежедневный график. Королевский Хашимитский двор желает Его Величеству дальнейшего крепкого здоровья и благополучия", – заявили во дворце.

Грыжа возникает, когда внутренняя часть тела продавливается через слабое место в мышце или окружающей стенке ткани. Обычно она образуется между грудью и бедрами. Во многих случаях это не вызывает никаких или очень мало симптомов. Чаще всего это выпуклость или уплотнение в животе (животе) или паху.

Существует два способа лечения грыжи – либо открытая операция, когда делается надрез, чтобы хирург мог вправить уплотнение обратно в живот, либо лапароскопия (хирургия замочной скважины), когда делается несколько небольших надрезов, что позволяет хирургу использовать различные инструменты для лечения грыжи.

Большинство людей выписываются из больницы в тот же день и полностью выздоравливают в течение нескольких недель.

Накануне госпитализации, 17 февраля, король выступил с речью на встрече с военными пенсионерами, чтобы отметить День ветеранов, а уже 19 февраля принимал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

16 февраля королевская семья Иордании стала больше. Абдалла II и его жена, королева Рания, приветствовали вторую внучку. Их старшая дочь, принцесса Иман, родила дочь, принцессу Амину, от своего мужа Джамиля Термиотиса.

Королева Рания поделилась первыми фотографиями новорожденный, когда семья впервые посетила маленькую принцессу в родильном доме.

Милые кадры также показали момент, когда наследный принц Хусейн и принцесса Раджва представили свою шестимесячную дочь, принцессу Иман, ее новорожденной кузине.

Принцесса Иман вышла замуж за Джамиля 12 марта 2023 года во дворце Бейт-эль-Урдун, а королева Рания объявила о беременности своей дочери в январе, всего за несколько недель до рождения ребенка.

Король Абдулла и королева Рания, которые женаты с 1993 года, также являются родителями принцессы Сальмы и принца Хашема.

Абдулла стал королем Иордании 7 февраля 1999 года после смерти своего отца Хусейна.

Ранее Фокус писал, что королева Иордании Рания показала свою семью в полном составе.