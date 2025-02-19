Король Йорданії опинився в лікарні: йому зробили операцію

Монарха виписали з лікарні вже незабаром після операції. Наступного дня він приймав у палаці президента Казахстану.

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63-річного короля Йорданії Абдаллу II госпіталізували всього за кілька днів після народження його другої онуки, повідомляє Hello. Він успішно переніс операцію у вівторок з лікування післяопераційної грижі в Медичному центрі короля Хусейна.

"Його Величність було виписано з лікарні після простої процедури, і він відновить свій щоденний графік. Королівський Хашимітський двір бажає Його Величності подальшого міцного здоров'я і благополуччя", — заявили в палаці.

Грижа виникає, коли внутрішня частина тіла продавлюється через слабке місце в м'язі або навколишній стінці тканини. Зазвичай вона утворюється між грудьми та стегнами. У багатьох випадках це не викликає жодних або дуже мало симптомів. Найчастіше це опуклість або ущільнення в животі (животі) або паху.

Існує два способи лікування грижі — або відкрита операція, коли робиться надріз, щоб хірург міг вправити ущільнення назад у живіт, або лапароскопія (хірургія замкової щілини), коли робиться кілька невеликих надрізів, що дає змогу хірургу використовувати різні інструменти для лікування грижі.

Більшість людей виписуються з лікарні того ж дня і повністю одужують протягом кількох тижнів.

Напередодні госпіталізації, 17 лютого, король виступив із промовою на зустрічі з військовими пенсіонерами, щоб відзначити День ветеранів, а вже 19 лютого приймав президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

16 лютого королівська сім'я Йорданії стала більшою. Абдалла II і його дружина, королева Ранія, вітали другу онуку. Їхня старша донька, принцеса Іман, народила доньку, принцесу Аміну, від свого чоловіка Джаміля Терміотіса.

Королева Ранія поділилася першими фотографіями новонародженого, коли сім'я вперше відвідала маленьку принцесу в пологовому будинку.

Милі кадри також показали момент, коли наслідний принц Хусейн і принцеса Раджва представили свою шестимісячну дочку, принцесу Іман, її новонародженій кузині.

Принцеса Іман вийшла заміж за Джаміля 12 березня 2023 року в палаці Бейт-ель-Урдун, а королева Ранія оголосила про вагітність своєї доньки в січні, всього за кілька тижнів до народження дитини.

Король Абдулла і королева Ранія, які одружені з 1993 року, також є батьками принцеси Сальми і принца Хашема.

Абдулла став королем Йорданії 7 лютого 1999 року після смерті свого батька Хусейна.

Раніше Фокус писав, що королева Йорданії Ранія показала свою сім'ю в повному складі.