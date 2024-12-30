Королева Йорданії Ранія показала свою сімʼю в повному складі (фото)

Традиційно перед святами члени монарших родин діляться новорічними листівками, на яких збирається вся їхня родина. Ранія ж поділилася літнім кадром з рідними.

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Королева Йорданії Ранія показала свою родину в повному складі. Сімейним кадром монарша персона поділилася в Instagram.

У ролі новорічної листівки Ранія використала архівне фото, на якому вони святкували 25 років правління короля Абдалли ІІ влітку 2024 року.

"Проводимо Новий рік, ми молимося за мирні, наповнені співчуттям дні", — написала багатодітна мама.

На фото дружина короля Абдалли ІІ продемонструвала сукню з парою сережок із білого золота та діамантами та діадемою йорданської королівської сім’ї з арабським шрифтом, створеною французьким ювелірним брендом Fred.

Тим часом вагітна принцеса Раджва, невістка Ранії, одягла яскраву червону сукню та накидку від саудівської дизайнерки Хонайди Серафі. Уже в серпні Раджва народила первістка — доньку Іман.

Кронпринц Хусейн, майбутній король Йорданії, зʼявився на фото в класичному темно-синьому костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Королівська сімʼя Йорданії

А сам король Абдалла ІІ продемонстрував образ з військовими відзнаками, коли зʼявився на публіці в оточенні найближчих людей.

На ювілеї батька також були помічені принцеси Сальма та Іман, принц Хашем.

Нагадаємо, королева Ранія вийшла у світ у стильному червоному вбранні.

Також Фокус писав про стильний кежуал-образ королеви Ранії.