Королева Иордании Рания показала свою семью в полном составе (фото)

Традиционно перед праздниками члены монарших семей делятся новогодними открытками, на которых собирается вся их семья. Рания же поделилась летним кадром с родными.

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Королева Иордании Рания показала свою семью в полном составе. Семейным кадром монаршая персона поделилась в Instagram.

В качестве новогодней открытки Рания использовала архивное фото, на котором они праздновали 25 лет правления короля Абдаллы II летом 2024 года.

"Проводим Новый год, мы молимся за мирные, наполненные состраданием дни", — написала многодетная мама.

На фото жена короля Абдаллы II продемонстрировала платье с парой сережек из белого золота и бриллиантами и диадемой иорданской королевской семьи с арабским шрифтом, созданной французским ювелирным брендом Fred.

Тем временем беременная принцесса Раджва, невестка Рании, надела яркое красное платье и накидку от саудовского дизайнера Хонайды Серафи. Уже в августе Раджва родила первенца — дочь Иман.

Кронпринц Хусейн, будущий король Иордании, появился на фото в классическом темно-синем костюме с белой рубашкой и галстуком.

Королевская семья Иордании

А сам король Абдалла II продемонстрировал образ с военными знаками отличия, когда появился на публике в окружении самых близких людей.

На юбилее отца также были замечены принцессы Сальма и Иман, принц Хашем.

Напомним, королева Рания вышла в свет в стильном красном наряде.

Также Фокус писал о стильном кэжуал-образе королевы Рании.