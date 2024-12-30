Королева Иордании Рания показала свою семью в полном составе (фото)
Традиционно перед праздниками члены монарших семей делятся новогодними открытками, на которых собирается вся их семья. Рания же поделилась летним кадром с родными.
Королева Иордании Рания показала свою семью в полном составе. Семейным кадром монаршая персона поделилась в Instagram.
В качестве новогодней открытки Рания использовала архивное фото, на котором они праздновали 25 лет правления короля Абдаллы II летом 2024 года.
"Проводим Новый год, мы молимся за мирные, наполненные состраданием дни", — написала многодетная мама.
На фото жена короля Абдаллы II продемонстрировала платье с парой сережек из белого золота и бриллиантами и диадемой иорданской королевской семьи с арабским шрифтом, созданной французским ювелирным брендом Fred.
Тем временем беременная принцесса Раджва, невестка Рании, надела яркое красное платье и накидку от саудовского дизайнера Хонайды Серафи. Уже в августе Раджва родила первенца — дочь Иман.
Кронпринц Хусейн, будущий король Иордании, появился на фото в классическом темно-синем костюме с белой рубашкой и галстуком.
А сам король Абдалла II продемонстрировал образ с военными знаками отличия, когда появился на публике в окружении самых близких людей.
На юбилее отца также были замечены принцессы Сальма и Иман, принц Хашем.
Напомним, королева Рания вышла в свет в стильном красном наряде.
Также Фокус писал о стильном кэжуал-образе королевы Рании.