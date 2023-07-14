"Стану абсолютным чемпионом": Усик заявил о намерении стать президентом Украины (видео)

По словам украинского боксера, такие планы у него есть якобы после завершения карьеры, но при этом он убедил, что Владимиру Зеленскому не о чем переживать.

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Украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил о своих политических амбициях после завершения боксерской карьеры. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу о спорте Seconds Out 13 июля.

Журналист попросил спортсмена подумать о том, чем он собирается заняться после того, как история с его оппонентом по рингу Тайсоном Фьюри подойдет к своем логичному завершению. Ответ поступил практически сразу.

"Пойду в крузервейт (весовая категория в боксе между полутяжелым и тяжелым весом, — ред.), еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты", — говорится в сообщении.

Также Александр Усик отметил, что нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому не о чем переживать из-за заявления боксера, потому что "у него есть сила".

Больше никаких комментариев он не предоставлял.

Следующий бой Александра Усика: когда состоится

26 августа в польском Вроцлаве состоится поединок украинского боксера с британцем Даниэлем Дюбуа. Пройдет он на Tarczynski Arena, которая может в себя вместить до 45 тысяч зрителей.

Примечательно, что боксер из Великобритании Даниэль Дюбуа является претендентом на титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Напомним, 28 апреля сообщалось, что в сети появились детали приезда Александра Усика на передовую. Речь идет о поселке Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области, где он встретился с бойцами 24-й ОМБр и пожелал им силы.