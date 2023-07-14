"Стану абсолютним чемпіоном": Усик заявив про намір стати президентом України (відео)

За словами українського боксера, такі плани в нього є нібито після завершення кар'єри, але водночас він переконав, що Володимиру Зеленському нема про що переживати.

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Український чемпіон WBO, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик заявив про свої політичні амбіції після завершення боксерської кар'єри. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу про спорт Seconds Out 13 липня.

Журналіст попросив спортсмена подумати про те, чим він збирається зайнятися після того, як історія з його опонентом по рингу Тайсоном Ф'юрі підійде до свого логічного завершення. Відповідь надійшла практично відразу.

"Піду в крузервейт (вагова категорія в боксі між напівважкою і важкою вагою, — ред.), ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім зав'яжу і піду балотуватися в президенти", — йдеться в повідомленні.

Також Олександр Усик зазначив, що нинішньому главі держави Володимиру Зеленському нема про що переживати через заяву боксера, бо "у нього є сила".

Більше жодних коментарів він не надавав.

Наступний бій Олександра Усика: коли відбудеться

26 серпня в польському Вроцлаві відбудеться поєдинок українського боксера з британцем Даніелем Дюбуа. Пройде він на Tarczynski Arena, яка може вмістити до 45 тисяч глядачів.

Примітно, що боксер із Великої Британії Даніель Дюбуа є претендентом на титул Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що в мережі з'явилися деталі приїзду Олександра Усика на передову. Йдеться про селище Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області, де він зустрівся з бійцями 24-ї ОМБр і побажав їм сили.