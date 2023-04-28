"Я в Нью-Йорку": з'явилися деталі приїзду Усика на передову (відео)

Український боксер побажав бійцям 24-ї ОМБр сили та перемоги. Також стало відомо, на якій саме ділянці фронту був спортсмен.

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Український боксер Олександр Усик 27 квітня побував у Нью-Йорку Бахмутського району Донецької області. Там він зустрівся з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади Короля Данила. Про це заявили 28 квітня у пресслужбі бригади у Facebook.

"Український боксер, посол United24, чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Олександр Усик висловив підтримку воїнам 24 ОМБр імені короля Данила, які знищують окупантів на найгарячіших ділянках фронту Донецької області", — сказано в повідомленні.

Також опубліковано відео, на якому Усик висловлює подяку українським військовослужбовцям.

"Хлопцям із 24 бригади хочу побажати перемоги! Щоб вони повернулися додому живими з перемогою щасливими та з посмішкою. І обов'язково сили!" — сказав Усик.

Крім того, в мережі з'явилося відео, на якому Усик стоїть біля знака "Нью-Йорк" і нібито розмовляє по телефону.

"Я зараз не можу говорити. Я в Нью-Йорку", — каже на відео Усик.

Олександр Усик на передовий

Нагадаємо, що 27 квітня стало відомо, що український чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик побував на фронті. Спортсмен сфотографувався із українськими військовослужбовцями.

Також повідомлялося, що 20 грудня 2022 року Усик пообіцяв в'їхати на автомобілі до звільненого Криму. Про це він сказав у відеозверненні разом із лідером одеської групи Barabanda Ельнуром Рустамовим. Усик і Рустамов записали відео з кримськотатарським та українським прапорами.