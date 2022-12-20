"Будемо в Сімферополі": Олександр Усик заявив, що приїде у звільнений Крим (відео)

Український боксер запропонував вирушити на півострів своїм шестиколісним позашляховиком Mercedes G63 AMG. За словами спортсмена, у таке авто можна взяти людей і прапори.

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Український боксер, чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA, WBO, IBO й IBF, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик пообіцяв в'їхати автомобілем до звільненого Криму. Про це він сказав у відеозверненні разом із лідером одеського гурту Barabanda Ельнуром Рустамовим, яке опубліковано на його сторінці в Instagram.

Усик і Рустамов записали відео з кримськотатарським і українським прапорами.

"Друже, давай домовимося, що ми з тобою будемо в одному автомобілі заїжджати в Сімферополь", — запропонував Рустамов.

Боксер у відповідь показав на чорний Mersedes G-класу ("Гелендваген") і запропонував вирушити на ній.

Усик натякнув, що може взяти більшу машину. Після перемоги над британцем Ентоні Джошуа він купив шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG. ЗМІ писали, що ціна позашляховика може перевищувати 1 мільйон євро.

[ + – ] Олександр Усик купив шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG

"Ми просто можемо взяти більше людей, які бажають заїхати (на півострів). Із великою кількістю українських прапорів. Головне, що це будуть найсильніші та найвірніші люди", — сказав чемпіон.

Нагадаємо, що 20 серпня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа, захистивши титул чемпіона в надважкій вазі. Реванш тривав усі 12 раундів.

Перемігши британця, українець став чемпіоном світу за версією журналу The Ring. У рейтингу видання він стоїть на першій позиції рядку у важкій вазі, за ним ідуть японець Наоя Іноуе й американець Теренс Кроуфорд.

Олександр Усик у вересні розповідав про підготовку бою з Ентоні Джошуа. Спортсмен сказав, що сил йому надавали новини про перемогу ЗСУ над російськими окупантами.