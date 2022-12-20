"Будем в Симферополе": Александр Усик заявил, что приедет в освобожденный Крым (видео)

Украинский боксер предложил отправиться на полуостров на своем шестиколесном внедорожнике Mercedes G63 AMG. По словам спортсмена, в такое авто можно взять людей и флаги.

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Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO, IBO и IBF, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пообещал въехать на автомобиле в освобожденный Крым. Об этом он сказал в виодеообращении вместе с лидером одесской группы Barabanda Эльнуром Рустамовым, которое опубликовано на его странице в Instagram.

Усик и Рустамов записали видео с крымскотатарским и украинским флагами.

"Друг, давай договоримся, что мы с тобой будем в одном автомобиле заезжать в Симферополь", — предложил Рустамов.

Боксер в ответ показал на черный Mersedes G-класса (Гелендваген) и предложил отправиться в путь на ней.

Усик намекнул, что может взять машину побольше. После победы над британцем Энтони Джошуа он купил шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG. СМИ писали, что цена внедорожника может превышать 1 миллион евро.

[ + – ] Александр Усик купил шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG

"Мы просто можем взять больше людей, желающих заехать (на полуостров). С большим количеством украинских флагов. Главное, что это будут самые сильные и верные люди", — сказал чемпион.

Напомним, что 20 августа Александр Усик победил Энтони Джошуа, защитив титул чемпиона в супертяжелом весе. Реванш длился все 12 раундов.

Победив британца, украинец стал чемпионом мира по версии журнала The Ring. В рейтинге издания он стоит на первой позиции строчке в тяжелом весе, за ним идут японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд.

Александр Усик в сентябре рассказывал о подготовке бою с Энтони Джошуа. Спортсмен сказал, что сил ему придавали новости о победе ВСУ над российскими оккупантами.