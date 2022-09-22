"Ребятам в окопах сложнее": Усик рассказал, как готовился к бою с Джошуа (видео)

По словам боксера, перед поединком он внимательно следил за всеми новостями фронта. Украинские защитники мотивировали его преодолевать все трудности и стремиться к победе.

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Украинский боксер Александр Усик рассказал, как готовился к поединку с британцем Энтони Джошуа. Он признался, что сил ему придавали новости о борьбе украинского народа против захватчиков. Об этом спортсмен говорит в интервью, опубликованном в его You-Tube-канале.

"Я не отключался от новостей. Они были мне нужны. То, что происходило, мотивировало меня к работе", –– подчеркнул объединенный чемпион супертяжелого веса.

Когда ему было тяжело, он напоминал, что защитникам Украины в окопах на поле боя приходится гораздо сложнее.

"Если я не хотел есть, то понимал, что у кого-то нет еды, просто нет. Они хотят есть, но у них нет еды. Эти моменты внутренне [влияли]", –– объясняет Усик.

По словам боксера, новости с фронта отражались на всей его команде.

"Смотришь на каждого, а все без улыбок, без эмоций", –– вспоминает спортсмен период подготовки к бою.

[ + – ] О новостях как мотивации смотреть с 32:35.

По словам Усика, уже на ринге, в девятом раунде, когда боксер пропустил удар своего противника, он стал думать о том, что эта победа нужна не только ему.

"Я непосредственно общался с собой. Я говорил, что это не моя победа. Это победа многих людей, которые хотят ее, которым она нужна", –– признался украинцец.

Напомним, 20 августа Александр Усик победил Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона в супертяжелом весе. Напряженный бой-реванш длился 12 раундов и завершился победой украинца.

После этого боксер записал обращение к украинским военным, в котором пожелал мирного неба над головой батальону "Штурм", ветеранам морской пехоты и 45-му батальону ВСУ.