"Хлопцям в окопах складніше": Усик розповів, як готувався до бою з Джошуа (відео)

За словами боксера, перед поєдинком він уважно стежив за новинами фронту. Українські захисники мотивували його долати всі труднощі та прагнути перемоги.

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Український боксер Олександр Усик розповів, як готувався до поєдинку із британцем Ентоні Джошуа. Він зізнався, що сили йому надавали новини про боротьбу українського народу проти загарбників. Про це спортсмен говорить в інтерв'ю, опублікованому в You-Tube-каналі.

"Я не відключався від новин. Вони були мені потрібні. Те, що відбувалося, мотивувало мене до роботи", — наголосив об'єднаний чемпіон суперважкої ваги.

Коли йому було важко, він нагадував, що захисникам України в окопах на полі бою є набагато складніше.

"Якщо я не хотів їсти, то розумів, що в когось немає їжі, просто немає. Вони хочуть їсти, але в них немає їжі. Ці моменти внутрішньо [впливали]", — пояснює Усик.

За словами боксера, новини з фронту відбивалися на всій його команді.

"Дивишся на кожного, а все без посмішок, без емоцій", — згадує спортсмен період підготовки до бою.

[ + – ] Про новини як мотивацію дивитись з 32:35

За словами Усика, вже на рингу, в дев'ятому раунді, коли боксер пропустив удар свого супротивника, він почав думати про те, що ця перемога потрібна не лише йому.

"Я безпосередньо спілкувався з собою. Я говорив, що це не моя перемога. Це перемога багатьох людей, які хочуть її, яким вона потрібна", — зізнався українець.

Нагадаємо, 20 серпня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та захистив титул чемпіона у надважкій вазі. Напружений бій-реванш тривав 12 раундів та завершився перемогою українця.

Після цього боксер записав звернення до українських військових, у якому побажав мирного неба над головою батальйону "Штурм", ветеранам морської піхоти та 45-му батальйону ЗСУ.