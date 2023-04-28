"Я в Нью-Йорке": появились детали приезда Усика на передовую (видео)

Украинский боксер пожелал бойцам 24-й ОМБр силы и победы. Также стало известно, на каком именно участке фронта был спортсмен.

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Украинский боксер Александр Усик 27 апреля побывал в Нью-Йорке Бахмутского района Донецкой области. Там он встретился с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады им Короля Данила. Об этом заявили 28 апреля в пресс-службе бригады в Facebook.

"Украинский боксер, посол United24, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик выразил поддержку воинам 24 ОМБр имени короля Даниила, которые уничтожают оккупантов на самых горячих участках фронта Донецкой области", — сказано в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором Усик выражает благодарность украинским военнослужащим.

"Парням из 24 бригады хочу пожелать победы! Чтобы они вернулись домой живыми с победой счастливыми и с улыбкой. И обязательно силы!" — сказал Усик.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором Усик стоит возле знака "Нью-Йорк" и якобы говорит по телефону.

"Я сейчас не могу говорить. Я в Нью-Йорке", — говорит на видео Усик.

Александр Усик на передовой

Напомним, что 27 апреля стало известно, что украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик побывал на фронте. Спортсмен сфотографировался с украинскими военнослужащими.

Также сообщалось, что 20 декабря 2022 года Усик пообещал въехать на автомобиле в освобожденный Крым. Об этом он сказал в виодеообращении вместе с лидером одесской группы Barabanda Эльнуром Рустамовым. Усик и Рустамов записали видео с крымскотатарским и украинским флагами.