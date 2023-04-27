Стрелял из миномета и попал под обстрел: Усик побывал на передовой (фото, видео)

В ходе поездки боксер пообщался с бойцами ВСУ и сфотографировался с "подписанным" снарядом. При этом локация, где побывал спортсмен, не называется.

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Украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) побывал на фронте. Один из украинских военнослужащих опубликовал в своем Instagram-аккаунте коллаж с изображением Усика, стреляющего по врагу.

Боксер приехал, чтобы поддержать наших защитников в борьбе с российскими захватчиками. По понятным причинам место не называется.

"Если кому-то интересно, как е*ашит Усик", – говорится к подписи к фото.

Ранее этот же военный опубликовал совместный кадр с Александром, уточнив, что чемпион попал под обстрел.

"Подарил Усику свой патч (шеврон – ред.). Переждали пару прилетов. Такой вечер. Рад был видеть", – говорится в подписи под снимком.

Спортсмен пообщался с бойцами ВСУ и сфотографировался с "подписанным" снарядом.

Напомним, знаменитый украинский боксер, обладатель множества чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик посвятил стихотворение расстрелянному 6 марта украинскому военному и опубликовал у себя в Instagram.

11 января Александр Усик заявил, что остается верным украинской православной церкви и настоятелю митрополиту Онуфрию (УПЦ МП), однако хочет, чтобы церковь очистилась от негодяев. По словам боксера, речь идет не о священниках, а тех, кто приехал по поручению Российской Федерации, врагах Украины.

20 декабря 2022 года спортсмен пообещал въехать на автомобиле в освобожденный Крым. Об этом он сказал в виодеообращении вместе с лидером одесской группы Barabanda Эльнуром Рустамовым. Усик и Рустамов записали видео с крымскотатарским и украинским флагами.