Стріляв із міномета і потрапив під обстріл: Усик побував на передовій (фото, відео)

У процесі поїздки боксер поспілкувався з бійцями ЗСУ та сфотографувався з "підписаним" снарядом. При цьому локація, де побував спортсмен, не називається.

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Український чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) побував на фронті. Один з українських військовослужбовців опублікував у своєму Instagram-акаунті колаж із зображенням Усика, який стріляє по ворогу.

Боксер приїхав, щоби підтримати наших захисників у боротьбі з російськими загарбниками. Зі зрозумілих причин місце не називається.

"Якщо комусь цікаво, як е*ашить Усик", — йдеться у підпису до фото.

Раніше цей військовий опублікував спільний кадр з Олександром, уточнивши, що чемпіон потрапив під обстріл.

"Подарував Усику свій патч (шеврон – ред.). Перечекали пару прильотів. Такий вечір. Радий був бачити", – йдеться у підписі під знімком.

Спортсмен поспілкувався з бійцями ЗСУ та сфотографувався з "підписаним" снарядом.

Нагадаємо, знаменитий український боксер, володар безлічі чемпіонських поясів у надважкій вазі Олександр Усик присвятив вірш розстріляному 6 березня українському військовому та опублікував у себе в Instagram.

11 січня Олександр Усік заявив, що залишається вірним українській православній церкві та настоятелю митрополиту Онуфрію (УПЦ МП), проте хоче, щоб церква очистилася від негідників. За словами боксера, йдеться не про священників, а про тих, хто приїхав за дорученням Російської Федерації, ворогів України.

20 грудня 2022 року спортсмен пообіцяв в'їхати на автомобілі до звільненого Криму. Про це він сказав у відеозверненні разом із лідером одеської групи Barabanda Ельнуром Рустамовим. Усик та Рустамов записали відео з кримськотатарським та українським прапорами.