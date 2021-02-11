Меган Маркл виграла суд проти ЗМІ через публікації листа для її батька

Меган звинуватила власників таблоїду в неправомірному використанні приватної інформації і порушенні авторських прав.

Меган Маркл виграла свій позов про конфіденційність проти таблоїду Mail on Sunday за публікацію особистого рукописного листа її батькові Томасу Марклу. Про це повідомляє Sky News.

Суддя сказав: "Позивач мав розумні підстави вважати, що зміст листа залишиться конфіденційним. Статті Mail суперечать цьому розумному очікуванню".

Герцогиня Сассекська подала позов після того, як видання Mail on Sunday опублікувало особистого листа Маркл своєму батькові, який вона написала майже відразу після весілля. Меган звинуватила власників таблоїду в неправомірному використанні приватної інформації і порушенні авторських прав.

За словами адвоката, після публічної ганьби, яку Меган Маркл пережила через публікацію свого особистого листа в таблоїді, у неї почалися проблеми із серцем. Адвокат уточнив, що герцогиню особливо засмутив той факт, що її батько Томас Маркл продовжував спілкуватися з таблоїдами вже після публікації листа і давав їм свої коментарі з цього приводу.

Приватний лист Меган Маркл до батька було опубліковано 10 лютого 2019 року. У ньому Маркл зізналася, що батько "розбив її серце на мільйон шматків", даючи інтерв'ю пресі, фабрикуючи історії і нападаючи на її чоловіка.