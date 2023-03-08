Испанка отсудила у бывшего мужа тысячи евро за ведение домашнего хозяйства

Ивана Мораль наняла адвоката и вместе с ним подала в суд иск, потребовав от уже бывшего мужа компенсацию за 25 лет брака, на протяжении которых она была домохозяйкой и воспитывала детей.

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В Испании женщине удалось получить в суде компенсацию от бывшего мужа за годы, которые она вела домашнее хозяйство и заботилась о своих детях. Об этом сообщает EL HERALDO.

Суд удовлетворил ее просьбу и теперь Ивана Мораль получить 34 980 евро компенсации за почти 25, прожитых в браке с мужем.

Адвокат женщины заявил, что постановление суда является справедливым, поскольку в доме было много работы и эти годы подзащитной должны были быть как-то компенсированы.

"Мера, основанная на статье 1438 Гражданского кодекса, определяет: "Супруги будут способствовать поддержанию бремени брака. При отсутствии соглашения они будут делать это пропорционально своим экономическим ресурсам. Работа по дому будет исчисляться вкладом в расходы и давать право на получение компенсации, которую судья укажет, в случае отсутствия соглашения, на отмену режима раздельного содержания", — объяснил адвокат Росио Сио.

Также стало известно, что приказ о разводе пары был издан Шестой палатой провинциального суда города Понтеведра. Мужчина не стал обжаловать эту меру, и по этой причине Иванна Мораль стала первой гражданкой, получившей такую ​​компенсацию.

К слову, для решения вопроса о сумме компенсации суд определил расходы, которые бы понесли бывшие партнеры при найме человека, занимающегося домашним хозяйством.

Напомним, в 2021 году в Великобритании женщина отсудила 17 тыс. фунтов стерлингов у начальника, который назвал ее старой. Мать трех детей проработала 20 лет в фермерском магазине в Кередигионе, Уэльс. Недавно она указала своему начальнику Сэму Куперу 45-ти лет, что владелец чайного магазина по соседству платит сотрудникам больше на один фунт стерлингов в час. Мужчина разозлился, грубо ответил Джанет, накричал на нее и назвал "старой женщиной".

Фокус также писал о том, что в 2012 году американка отсудила шесть миллионов долларов за незаконный показ ее груди в порнофильме. Жительница американского города Сент-Луис в штате Миссури добилась в суде компенсации в 5,77 миллиона долларов за то, что ее обнаженная грудь была снята на видео без ее разрешения, а затем попала в фильмы "для взрослых"