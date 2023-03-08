Іспанка відсудила у колишнього чоловіка тисячі євро за ведення домашнього господарства

Івана Мораль найняла адвоката і разом із ним подала до суду позов, вимагаючи від уже колишнього чоловіка компенсацію за 25 років шлюбу, протягом яких вона була домогосподаркою та виховувала дітей.

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В Іспанії жінці вдалося отримати в суді компенсацію від колишнього чоловіка за роки, які вона вела домашнє господарство та дбала про своїх дітей. Про це повідомляє EL HERALDO.

Суд задовольнив її прохання і тепер Івана Мораль отримати 34 980 євро компенсації за майже 25 прожитих років у шлюбі з чоловіком.

Адвокат жінки заявив, що ухвала суду є справедливою, оскільки в домі було багато роботи і ці роки підзахисній мали бути якось компенсовані.

"Міра, заснована на статті 1438 Цивільного кодексу, визначає: "Подружжя сприятиме підтримці тягаря шлюбу. За відсутності угоди вони робитимуть це пропорційно до своїх економічних ресурсів. Робота по дому обчислюватиметься вкладом у витрати і даватиме право на отримання компенсації, яку суддя вкаже, у разі відсутності угоди, на відміну режиму роздільного тримання", — пояснив адвокат Росіо Сіо.

Також стало відомо, що наказ про розлучення пари видано Шостою палатою провінційного суду міста Понтеведра. Чоловік не став оскаржувати це, і з цієї причини Іванна Мораль стала першою громадянкою, яка отримала таку компенсацію.

До речі, для вирішення питання про суму компенсації суд визначив витрати, які понесли б колишні партнери при наймі людини, яка займається домашнім господарством.

Нагадаємо, 2021 року у Великій Британії жінка відсудила 17 тис. фунтів стерлінгів у начальника, який назвав її старою. Мати трьох дітей пропрацювала 20 років у фермерському магазині в Кередігіоні, Уельс. Нещодавно вона вказала своєму начальнику Сему Куперу 45 років, що власник чайного магазину по сусідству платить співробітникам більше на один фунт стерлінгів на годину. Чоловік розлютився, грубо відповів Джанет, накричав на неї і назвав "старою жінкою".

Фокус також писав про те, що у 2012 році американка відсудила шість мільйонів доларів за незаконний показ її грудей у порнофільмі. Мешканка американського міста Сент-Луїс у штаті Міссурі добилася в суді компенсації в 5,77 мільйона доларів за те, що її оголені груди були зняті на відео без її дозволу, а потім потрапили у фільми "для дорослих"