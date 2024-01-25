"Это важно": Украина начала процесс переговоров о членстве в ЕС, — Стефанишина (видео)

По словам вице-премьер-министра, пока что идет процесс подготовки, однако уже в марте состоится заседание на уровне лидеров. К тому моменту будут готовы некоторые технические документы, которые приблизят евроинтеграцию Киева.

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Процесс переговоров про вступление Украины в Европейский Союз уже фактически начался. Решаются важные вопросы по этой теме. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

По ее словам, 25 января состоялась встреча команд, на которой около трех часов подряд обсуждались важные вопросы, которые касаются будущей евроинтеграции Украины.

"Разных дедлайнов и сроков тоже много. Сегодня мы тоже фактически начали переговорный процесс, его подготовку", — заявила Ольга Стефанишина.

Отдельно было отмечено, что уже в марте состоится новое заседание, которое пройдет на уровне лидеров. К тому моменту будут подготовлены определенные технические документы, которые и будут обсуждаться.

При этом, если брать с точки зрения ожиданий Киева, продолжает вице-премьер-министр, то стартом переговоров можно считать именно сегодняшнюю дату. Этот шаг фактически является основным процессом, после которого будет уже формироваться переговорная позиция Киева и Евросоюза.

"Мы сегодня начали процесс скрининга — это процедура, которая предусматривает консультации по всем секторам, по которым будут переговоры дальше. После этого будут переговоры. Поэтому без этого процесса, который мы начали сегодня, начать переговоры невозможно. Это важно, что мы сейчас в нем", — подытожила Ольга Стефанишина.

Напомним, 14 декабря 2023 года сообщалось, что В ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной. По словам председателя ЕС Шарля Мишеля, решение европейских лидеров является "явным сигналом надежды" для ряда отдельных стран и всего континента.

По информации журналистов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ушел из зала заседаний в момент принятия решения о расширении ЕС и не оставил вместо себя представителя. Это позволило Евросовету принять единогласное решение.

27 декабря посол Евросоюза в Австрии добавил, что Украине может понадобиться не менее 6 лет. Процесс вступления имеет стабилизирующую функцию. Украина приняла 70% законодательства ЕС, рассказал Мартин Зельмаер.