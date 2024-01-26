Обвинять не в чем: детективы БЭБ представили по делу Коломойского сомнительные доказательства, - эксперт

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Украинский олигарх Игорь Коломойский почти пять месяцев находится в СИЗО, и теперь оказывается, что обвинять не в чем. Из-за этого Украина может попасть под прицел европейских судов. Такое мнение высказал украинский политехнолог Алексей Голобуцкий, сообщает издание Телеграф.

Он пояснил, что десятки детективов БЭБ с сентября собирали "доказательную базу" на базе выписки со счета Коломойского и пяти допросов.

"Коломойский сейчас сидит, потому что взял деньги с одного своего счета, положил на другой, а потом вернул на первый. Обвинение: ничего он не возвращал, исчезли как утренний туман почти 6 миллиардов наличных. И вот в понедельник БЭБ представило наконец "аналитический продукт", на основании которого клепалось все дело. Который утверждает буквально следующее: "Эксперты БЭБ установили, что Коломойский брал деньги, потом вернул деньги, суммы взятых денег полностью совпадают с суммами внесенных денег". То есть, не пропадало ни 6, ни 1 миллиард наличных, ни хоть безналичная гривна, сколько было — ровно столько стало", — подчеркивает Голобуцкий.

По его словам, за эти четыре месяца потратили десятки миллионов на содержание толпы детективов и прокуроров.

"И все это для того, чтобы теперь было официально зафиксировано в суде, что обвинять не в чем. Да твою же развесистую клюкву... Вы представляете, что с государством Украина (а ответчиком будет не армия дорого оплачиваемых детективов и прокуроров, а именно государство Украина) за такое сделает любой европейский суд? А теперь добавьте вполне ожидаемые иски за невероятные моральные и физические страдания гражданина Коломойского в СИЗО со 2 сентября и до сих пор при полном отсутствии обвинений и кристальной честности фигуранта дела... Нас распнут. И заплюют. И я не знаю что еще", — резюмировал политехнолог.