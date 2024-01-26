Звинувачувати нема в чому: детективи БЕБ надали у справі Коломойського сумнівні докази, - експерт

Related video

Український олігарх Ігор Коломойський майже п'ять місяців знаходиться в СІЗО, і тепер виявляється, що звинувачувати його нема за що. Через це Україна може потрапити під приціл європейських судів. Таку думку висловив український політехнолог Олексій Голобуцький, повідомляє видання Телеграф.

Він пояснив, що десятки детективів БЕБ з вересня збирали "доказову базу" на базі виписки з рахунку Коломойського та п'яти допитів.

"Коломойський зараз сидить, бо взяв гроші з одного свого рахунку, поклав на інший, а тоді повернув на перший. Обвинувачення: нічого він не повертав, зникли як вранішній туман майже 6 мільярдів готівки. І от в понеділок БЕБ представило врешті "аналітичний продукт", на підставі якого клепалась вся справа. Який твердить буквально наступне: "Експерти БЕБ встановили, що Коломойський брав гроші, тоді повернув гроші, суми взятих грошей повністю збігаються з сумами внесених грошей". Тобто, не пропадало ні 6, ні 1 мільярд готівки, ні хоч безготівкова гривня, скільки було – рівно стільки стало", — підкреслює Голобуцький.

За його словами, за ці чотири місяці витратили десятки мільйонів на утримання натовпу детективів та прокурорів.

"І все це для того, щоб тепер було офіційно зафіксовано в суді, що обвинувачувати нема в чому. Та твою ж розвісисту клюкву… Ви уявляєте, що з державою Україна (а відповідачем буде не армія дорого оплачуваних детективів і прокурорів, а саме держава Україна) за отаке зробить будь-який європейський суд? А тепер додайте цілком очікувані позови за неймовірні моральні й фізичні страждання громадянина Коломойського в СІЗО з 2 вересня і дотепер за повної відсутності обвинувачень і кришталевої чесності фігуранта справи… Нас розіпнуть. І заплюють. І я не знаю що ще", — резюмував політехнолог.