Попал в дом из РПГ: в Кривом Роге задержали предполагаемого стрелка (видео, фото)

В полиции уточнили, что подозреваемый — 36-летний мужчина, ранее судимый "за тяжкие преступления". Найти отстрелянный гранатомет правоохранителям помогла служебная собака.

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В Кривом Роге неизвестный обстрелял многоэтажку из ручного противотанкового гранатомета. Местные правоохранители задержали предполагаемого стрелка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровщины.

Криминалисты и взрывотехники осмотрев территорию, где было совершено преступление, изъяли фрагменты взрывного устройства и установили вероятное место выстрела.

По информации правоохранителей, найти отстрелянный гранатомет, который подозреваемый оставил вблизи соседнего дома, помогла служебная собака.

Что известно о подозреваемом

В течение нескольких часов оперативникам удалось установить местонахождение предполагаемого стрелка и задержать его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В полиции уточнили, что подозреваемый — 36-летний мужчина, ранее судимый "за тяжкие преступления".

В четверг, 25 января, следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. И уже в пятницу, 26 января, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обстрел многоэтажки из РПГ: детали

Напомним, в Кривом Роге утром, 25 января, прогремел взрыв в многоэтажке. Установлено, что ее обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Инцидент произошел в Терновском районе города. По свидетельствам жителей дома, они услышали звук взрыва и звук падения стекла. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

По информации местных СМИ, выстрел в дом был произведен с расстояния около 250 м. В результате этого повреждены окна в трех квартирах. В одной из квартир находилась женщина с двумя маленькими детьми.

Напомним, что в Умани мужчина на остановке ударил ножом военного и убежал. По данным следствия, военный и нападавший находились на автобусной остановке и между ними началась ссора.