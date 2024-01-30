Обозвал "ведьмой": в Коломые уволили секретаря горсовета после "сексистских высказываний"

Граждане поддержали электронную петицию о лишении местного политика должности. В дело вмешался и уполномоченный Верховной Рады по правам человека, назвав высказывания секретаря "сексистскими".

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Секретарь Коломыйского городского совета Андрей Куничак был уволен с должности после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Лубинец откликнулся на обращение депутата горсовета Галины Бели, которую мужчина обозвал "ведьмой" во время публичного выступления. Об увольнении Куничака и об обстоятельствах дела Лубинец рассказал в заметке в Telegram-канале.

Омбудсмен сообщил, что событие произошло в ноябре 2023 года. Во время заседания Коломыйского горсовета секретарь допустил высказывания, которые оскорбили честь и достоинство депутата. Подобные высказывания Лубинец назвал "сексистскими".

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"Принял высказывания, унижающие женщину, нарушающие ее право на уважение чести, достоинства и влияющие на деловую репутацию как депутата городского совета", — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия рассмотрели на заседании постоянной комиссии горсовета в присутствии обоих фигурантов. После этого утверждено решение об увольнении Куничака.

Лубинец — об инциденте в Коломые Фото: Скриншот

Андрей Куничак уволен — детали ситуации

Об инциденте с секретарем Куничаком стало известно 15 ноября 2023 года, когда об этом написали в Telegram-канале "Гендер в деталях" — украинского медиа, которое освещает вопросы феминизма и гендерного равенства. На видео слышен короткий диалог, во время которого Куничак назвал депутата Галину Белю ведьмой. После этого присутствующие громко рассмеялись.

"Не смотрите на меня так!" — сказал секретарь.

"Как?" — услышал ответ от женщины.

"Как ведьма!"

Диалог прозвучал во время рассмотрения вопроса о досрочном увольнении секретаря. Перед фразой о "ведьме" мужчина вспоминал "о демократической стране, которую мы все строим".

Андрей Куничак — во время выступления в горсовете Фото: Скриншот Галина Беля — во время выступления в горсовете Куничака Фото: Скриншот

Отметим, на странице Галины Бели, которая является депутатом от партии "Европейская солидарность", нет комментариев относительно решения Коломыйского горсовета. После инцидента на заседании горсовета женщина зарегистрировала электронную петицию об увольнении чиновника. Петиция в течение месяца (с 14 ноября по 18 декабря 2023 года) набрала необходимые голоса: глава горсовета Богдан Станиславиский, а также профильные комитеты, решили согласиться с предложением.

На странице Куничака пока отсутствует реакция на увольнение: последнее сообщение — информация о 47 млн грн, которые горсовет выделил на приобретение коммунальной техники.

Напоминаем, ранее Фокус писал о сексистских высказываниях других украинских мужчин. Например, экс-советник офиса президента Алексей Арестович подозревался в пропаганде насилия над женщинами из-за фразы об "удушении". Кроме того, ректор львовского медицинского университета комментировал распределение выпускниц на интернатуру: удивлялся, что они хотят стать хирургами.