Обізвав "відьмою": у Коломиї звільнили секретаря міськради після "сексистських висловів"

Громадяни підтримали електронну петицію щодо позбавлення місцевого політика посади. У справу втрутився й уповноважений Верховної Ради з прав людини, назвавши висловлювання секретаря "сексистськими".

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Секретар Коломийської міської ради Андрій Куничак був звільнений з посади після звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Лубінець відгукнувся на звернення депутатки міськради Галини Белі, яку чоловік обізвав "відьмою" під час публічного виступу. Про звільнення Куничака та про обставини справи Лубінець розповів у дописі в Telegram-каналі.

Омбудсмен повідомив, що подія сталась у листопаді 2023 року. Під час засідання Коломийської міськради секретар допустив висловлювання, які образили честь та гідність депутатки. Подібні вислови Лубінець назвав "сексистськими".

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"Вжив висловлювання, що принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради", — ідеться у дописі.

Обставини події розглянули на засіданні постійної комісії міськради у присутності обох фігурантів. Після цього затверджено рішення про звільнення Куничака.

Лубінець - про інцидент в Коломиї Фото: Скриншот

Андрія Куничака звільнено — деталі ситуації

Про інцидент з секретарем Куничаком стало відомо 15 листопада 2023 року, коли про це написали у Telegram-каналі "Гендер в деталях" — українського медіа, яке висвітлює витання фемінізму та гендерної рівності. На відео чути короткий діалог, під час якого Куничак назвав депутатку Галину Белю відьмою. Після цього присутні гучно розсміялись.

"Не дивіться на мене так!" — сказав секретар.

"Як?" — почув відповідь від жінки.

"Як відьма!"

Діалог пролунав під час розгляду питання про дострокове звільнення секретаря. Перед фразою про "відьму" чоловік згадував "про демократичну країну, яку ми усі будуємо".

Андрій Куничак - під час виступу у міськраді Фото: Скриншот Галина Беля - під час виступу у міськраді Куничака Фото: Скриншот

Зазначимо, на сторінці Галини Белі, яка є депутаткою від партії "Європейська солідарність", немає коментарів щодо рішення Коломийської міськради. Після інциденту на засіданні міськради жінка зареєструвала електронну петицію щодо звільнення посадовця. Петиція протягом місяця (з 14 листопада по 18 грудня 2023 року) набрала необхідні голоси, голова міськради Богдан Станіслависький, а також профільні комітети, вирішили погодитись з пропозицією.

На сторінці Куничака поки що відсутня реакція на звільнення: останній допис — інформація про 47 млн грн, які міськрада виділила на придбання комунальної техніки.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про сексистські вислови інших українських чоловіків. Наприклад, ексрадник офісу президента Олексій Арестович підозрювався у пропагуванні насильства над жінками через фразу щодо "придушення". Крім того, ректор львівського медичного університету коментував розподіл випускниць на інтернатуру: дивувався, що вони хочуть стати хірургами.