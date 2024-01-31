Метинвест Ахметова построил уже 35 опорных пунктов для ВСУ на линии обороны, в планах — еще 90

Related video

Компания Метинвест присоединилась к программе фортификации, которая проходит фактически на всех направлениях фронта: с помощью специалистов и техники, которую предоставляет предприятие, построили уже более 35 взводных опорных пунктов. Каждый такой пункт — это сеть тоннелей и стальные бункеры-укрытия, которые производит Метинвест, объединенные в единый комплекс. В планах компании — построить еще около 90 пунктов. Но для расширения производства необходимо больше людей. Об этом рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко в интервью Прямому.

"Мы передали уже более 330 бункеров для бойцов. Но встал вопрос, что нужно сделать командные пункты, чтобы обеспечивать непрерывное управление войском вблизи линии соприкосновения. После этого у нас была очень содержательная дискуссия с военными, с командованием на отдельных направлениях. И мы разработали проект командного пункта, состоящий из 5-6 "крыивок", — рассказал он.

По его словам, эти командные пункты выполнены с максимальным комфортом: они оборудованы вентиляцией, обогревом, интернетом и всеми средствами связи, которые используют военные. Там также оборудованы места, где операторы онлайн наблюдают, что происходит на линии соприкосновения — наблюдение ведется с использованием больших телевизоров и компьютерной техники, которую тоже обеспечивает Метинвест. Происходит производство в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы серьезно относимся к обеспечению безопасности этого производства, ведь понимаем, что враг постоянно ищет места, где производится продукция для обороны Украины. Все площадки, на которых производится продукция — и минные тралы, и командные пункты и "укрытия" — расположены за пределами наших предприятий. Мы заботимся о безопасности людей, которые работают на этих объектах", — подчеркнул Мироненко.

Он уточнил: в целом около 400-500 сотрудников Метинвеста постоянно вовлечены в производство продукции оборонного характера. И хотя компания имеет возможности расширения почти по всем видам продукции — есть дефицит людей, которых можно привлечь к производству. Ведь, кроме оборонного направления есть еще стандартное производство металлопродукции. А часть работников отлучены от основного производства и привлечены к оборонному.

"Нам нужно дополнительно нанимать людей. А сейчас это очень проблематично — потому что есть определенные вопросы с бронированием сотрудников, ведь мы трудоустраиваем через военкомат. То есть, человек должен официально оформиться, зарегистрироваться в военкомате. И когда люди это слышат, они говорят: мы лучше поищем что-то другое. Поэтому мы сейчас стараемся сотрудничать с Минэкономики и Минобороны — потому что мы способны наращивать объемы производства. Но нам нужны люди, которых нужно забронировать — чтобы они могли заниматься военным заказом", — пояснил Мироненко.