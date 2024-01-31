"Просто кризисная ситуация": в Украине до конца зимы объединят несколько университетов, — МОН

В Минобразования пообещали, что преподаватели не потеряют внезапно работу, а для студентов не изменится цена на обучение. Заместитель министра Михаил Винницкий назвал объединение вузов спасением.

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До конца февраля в Украине планируют провести 5-6 объединений университетов. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, как передали 30 января в "Освіта UA".

Чиновник объяснил, что речь идет о присоединении слабых вузов к более мощным.

"Мы имеем ситуацию, что в некоторых заведениях мы имеем просто кризисную ситуацию, поэтому необходимо действовать именно сейчас, для того, чтобы спасти студентов и преподавательский состав", — подчеркнул Винницкий.

По его словам, подавляющее большинство вузов, которые должны присоединить к другим, являются отраслевыми. Вместе с тем на самом деле они уже давно потеряли эту свою отраслевость.

"Например, на прошлой неделе произошло присоединение Одесского государственного экологического университета к Одесскому национальному университету им. Мечникова. К сожалению, Одесский экологический университет давно уже перестал быть экологическим. На сегодня там преподается и право, и много других специальностей. И преподавание этих специальностей не соответствует необходимому качеству по соответствующим критериям", — рассказал заместитель министра.

Он объяснил, что преподаватели не потеряют работу и останутся работать после присоединения. Студенты также продолжат обучение по тем же программам, по которым его начинали. Бюджетные места будут сохранены, а цена на "контракт" не изменится.

В то же время Винницкий признал, что для гармонизации программ университетам понадобится 1-1,5 года. На каждое объединение МОН направит инвестицию в 1-1,5 миллиона долларов. Эти средства пойдут на закупку учебно-научного оборудования.

"Итак, мы не только оптимизируем сеть, мы все же ее модернизируем, вкладывая неплохие деньги в объединенные университеты", — подытожил чиновник.

Напомним, Кабмин планирует в 2024 году масштабную реформу высшего образования. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, о каких изменениях идет речь.

В Министерстве образования и науки Украины утвердили график проведения НМТ в 2024 году. Поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам в один день.