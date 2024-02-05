Приют "Сириус" приглашает на "Adopt Me Days" 10-11 февраля на ВДНХ

10 и 11 февраля в четвертом павильоне "Экспоцентра Украины" (ВДНХ) с 13:00 до 19:00 состоится фестиваль "Adopt Me Days", где каждый желающий сможет забрать домой беспризорное животное.

AdoptMe Days – это больше, чем просто встреча с животными. Это объединение приютов для животных Киевской области с одной целью – найти каждому четырехлапому свой дом и сделать мир лучше.

Организаторы обещают, что это будет незабываемое событие, ведь усатые приготовили много сюрпризов. Готовьте свои сердечки и записывайте эти даты в календарь.

Когда: 10-11 февраля (сб-вс), 13:00-19:00

Где: ВДНХ (4 павильон)

Сколько: Вход свободный

Организаторы события: Гостомельский приют для животных

Мы точно знаем, что в Сириусе можно найти свою пушистую половинку – https://dogcat.com.ua/adoption

До встречи на AdoptMe Days!